Spychalski: Kosiniak-Kamysz to pierwszy tęczowy prezes PSL

Spychalski: Kosiniak-Kamysz przez wiele lat był popychadłem Tuska

- Patrzyłem na tę konwencję z lekkim niedowierzaniem, na to, co się tam działo - przyznał w "Rozmowie Piaseckiego" rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy Błażej Spychalski. Dodał, że na konwencji PSL "stało się coś, co było pewnego rodzaju zmianą narracji politycznej tego środowiska". - Podczas tej konwencji bardzo mocno i bardzo agresywnie zaatakowano obecnie urzędującego prezydenta Andrzeja Dudę, a także - co jest wyjątkowo podłe - pierwszą damę - powiedział.