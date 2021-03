Obywatel Polski odbywa w Rosji karę 14 lat w kolonii karnej za szpiegostwo – Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zwrócił się do Ministerstwa Sprawiedliwości o informacje dotyczące działań w tej sprawie. Pytania RPO skierował już wcześniej do resortu spraw zagranicznych.

RPO pyta o Polaka skazanego w Rosji za szpiegostwo

Jak poinformowano w środę na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich, o informacje dotyczące tej sprawy Adam Bodnar zwrócił się tym razem do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Jednocześnie RPO przytoczył fragmenty odpowiedzi na swoje wcześniejsze pismo skierowane do resortu spraw zagranicznych. Z odpowiedzi udzielonej przez wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka wynika, że wydział konsularny ambasady w Moskwie zajmuje się sprawą od kwietnia 2018 roku. Jak dodano, nie ma dowodów, by Polak był "dyskryminowany lub traktowany gorzej niż pozostali współosadzeni".

Do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji wystosowano 12 not dyplomatycznych, a konsul odwiedził mężczyznę sześciokrotnie - po raz ostatni w październiku ubiegłego roku. Konsul był również obecny na jawnej rozprawie w lipcu 2018 r. oraz ogłoszeniu wyroku w czerwcu 2019 r. "Należy przy tym zaznaczyć, że sprawa generalnie miała charakter niejawny. Wnioski o udział konsula w niejawnych posiedzeniach sądu każdorazowo napotykały na odmowę" - dodano. MSZ zapewnił również, że na wniosek Polaka konsul niezwłocznie podejmuje stosowne interwencje w jego sprawie u miejscowych służb więziennych; utrzymywany jest też stały kontakt ze służbami więziennymi, adwokatami oraz jego rodziną.

"Nie spotykają go szykany ze strony administracji więzienia"

"Polak posiada bezpośrednie numery telefonów do kierownika Wydziału Konsularnego RP w Moskwie, z których dość regularnie korzysta, ostatnia rozmowa odbyła się 21 stycznia 2021 r. Poinformował w niej, że czuje się dobrze i podziękował za szybką interwencję konsula ws. zamykania go w karcerze. Według jego opinii przyniosło to oczekiwany skutek i jak dotąd nie spotykają go szykany ze strony administracji więzienia" - czytamy.