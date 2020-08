Furgonetka, która "stała się symbolem homofobii"

27 czerwca furgonetka fundacji "Pro-prawo do życia" podjechała pod skłot, gdzie spotykają się aktywiści LGBT. Doszło do przepychanek. Jedna z uczestniczek, Margot, usłyszała zarzuty uszkodzenia furgonetki i zaatakowania jej kierowcy. Sąd zdecydował o aresztowaniu aktywistki na dwa miesiące. Na furgonetce obok hasła "stop pedofilii" można było przeczytać, że "lobby LGBT chce uczyć dzieci masturbacji czy wyrażania zgody na seks".

"Wywołuje się wrażenie, że homoseksualność równa się pedofilia"

Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta staje w obronie akcji. - Dopóki na takich furgonetkach znajdują się informacje, które są wyrażeniem opinii w oparciu o konkretne fakty, dopóty mamy wolność słowa w Polsce - uważa. Adwokat Karolina Gierdal z Kampanii Przeciw Homofobii podkreśla jednak, że "to są po prostu fałszywe twierdzenia dotyczące osób LGBT, tak aby osoby LGBT obrzydzić, zniechęcić do nich opinię publiczną".

"Tego typu mowa nienawiści powinna być ścigana"

Biuro zwraca uwagę, że co prawda są na to przepisy z Kodeksu wykroczeń, jak choćby te dotyczące zakłócania spokoju hałasem czy te o używaniu w miejscu publicznym nieprzyzwoitych rysunków lub słów, to jednak precyzyjne regulacje powinny znaleźć się także w Kodeksie karnym. - Tego typu mowa nienawiści powinna być ścigana jako przestępstwo nawoływania (do nienawiści) na tle orientacji seksualnej. Niestety, takiego przestępstwa obecnie w Kodeksie karnym nie ma – podkreśla Adamczewska-Stachura.