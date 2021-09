Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie skargi na delegowanie sędziów

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek w swoim stanowisku do Trybunału Konstytucyjnego stwierdził, że "swobodne i niczym nieograniczone delegowanie sędziów przez ministra narusza kompetencje Prezydenta RP do powoływania sędziów". Jego zdaniem powinno zostać uznane za niekonstytucyjne.

Jak poinformowało Biuro RPO, Rzecznik przyłączył się do skargi konstytucyjnej dotyczącej przepisu Prawa o ustroju sądów powszechnych (usp) odnoszącego się do delegacji sędziów. RPO Marcin Wiącek ocenił, że wątpliwości "wywołuje sytuacja, w której organ władzy wykonawczej może w sposób zupełnie dowolny wpływać na skład sądu, o ile w jego składzie zasiada sędzia delegowany".

Skarga do TK

RPO: podwójna rola ministra sprawiedliwości narusza konstytucyjną zasadę podziału władz

RPO dodał, że "swobodne, niczym nieograniczone korzystanie z mechanizmu delegowania narusza wyłączne konstytucyjne kompetencje Prezydenta RP do powoływania sędziów". "To przekłada się z kolei na naruszenie podstawowego praw jednostki, czyli prawa do rozpatrzenia sprawy przez sąd posiadający przymioty niezależności, niezawisłości i bezstronności" - ocenił Wiącek.

W sprawie stanowisko przedstawił już także Prokurator Generalny, który wniósł o jej umorzenie "ze względu na zbędność wydania orzeczenia". PG wskazał, że Trybunał już w styczniu 2009 roku orzekł w kwestiach m.in. delegacji sędziów i uznał, że co do zasady nadzór ministra sprawiedliwości nad administracyjną działalnością sądów jest zgodny z konstytucją, zaś delegowanie sędziego do orzekania w innym sądzie nie stanowi naruszenia konstytucyjnego prawa do sądu.