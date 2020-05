"Sanepid wymierzył 10 tysięcy kary w kraju, w którym minimalne wynagrodzenie wynosi 2600 zł brutto"

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar zaskarżył decyzje sanepidu, zgodnie z którymi dwóch uczestników happeningu przed Sejmem musi zapłacić po 10 tysięcy złotych kary. RPO zarzucił Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu między innymi to, że "w sposób wybiórczy traktuje prawo". Sanepid w korespondencji z portalem TVN Warszawa przekonuje, że w trakcie protestu "zdrowie i życie osób postronnych zostały w sposób realny i bezpośredni zagrożone".

Już wcześniej Rzecznik Praw Obywatelskich podkreślał, że kara nałożona przez sanepid wydaje się "rażąco surowa i niesprawiedliwa", a ze wszystkich relacji wynika, że uczestnicy akcji stosowali się do przepisów sanitarnych, zachowując odpowiedni odstęp oraz zasłaniając usta i nos. W informacji zamieszczonej w piątek na stronie RPO podkreślił, że postępowanie administracyjne musi się odbywać z udziałem zainteresowanych stron, chyba że sytuacja nie cierpi zwłoki, natomiast protestujący przed Sejmem zostali ukarani w kilka dni po wydarzeniu.

Sanepid "w sposób wybiórczy traktuje prawo"

"Policja nie sporządzała wtedy notatek służbowych w celu ich przekazania do inspekcji sanitarnej, lecz ochraniała uczestników tych uroczystości. Oznacza to, że Powiatowy Inspektor Sanitarny, na którego obszarze działania miało miejsce zdarzenie z udziałem strony postępowania oraz zdarzenie z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sposób wybiórczy traktuje prawo i nie kieruje się procesową zasadą równego traktowania" - uznał RPO.

Sanepid: zdrowie i życie osób postronnych zostały w sposób realny i bezpośredni zagrożone

Redakcja portalu TVN Warszawa zwróciła się z pytaniami do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie w sprawie kar wymierzonych uczestnikom happeningu.

W przekazanej odpowiedzi czytamy, że "kary zostały nałożone za nieprzestrzeganie nakazu przemieszczania się w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie". "Fakt uczestnictwa w konkretnym zgromadzeniu nie stanowi samodzielnej przesłanki do nałożenia administracyjnej kary pieniężnej. Decyduje o tym naruszenie któregoś z nakazów przeciwepidemicznych" - napisano.

Jeden z uczestników, Julia Minasiewicz, zapewniał na antenie TVN24, że manifestanci zachowywali odpowiednie odstępy. - Nie było innej możliwości. Transparent ma 14 metrów, a pomiędzy kijami, które służyły do niesienia go, było 2,36 metra. To usłyszeli też policjanci, którzy na początku całego przejścia nas legitymowali - mówił.