Dziewięć miesięcy minęło, to będzie szósta próba. Kolejny termin zgłaszania kandydatów na RPO

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wyznaczyła kolejny termin na zgłaszanie kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. Będzie to możliwe do 2 lipca do godziny 16 - przekazał dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka. Parlament już pięciokrotnie bezskutecznie próbował wybrać następcę obecnego RPO Adama Bodnara.