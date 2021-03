"Polityk i fanatyk", "postać kontrowersyjna". Dyskusja o kandydacie zgłoszonym przez PiS

To jest człowiek, który stanął przeciwko prawom kobiet wtedy, kiedy trzeba było dbać o społeczeństwo - powiedziała w "Kropce nad i" Barbara Nowacka (KO), komentując możliwą kandydaturę posła PiS Bartłomieja Wróblewskiego na rzecznika praw obywatelskich. Jadwiga Emilewicz mówiła, że Wróblewski "tematyką praw człowieka zajmuje się aktywnie, czego dowodem jest także jego inicjatywa i wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ochrony życia". Poseł PiS był jednym z wnioskodawców do TK domagających się zaostrzenia prawa aborcyjnego.

W związku z potrójnym fiaskiem wyboru nowego rzecznika praw obywatelskiej cała procedura ruszyła od nowa. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wyznaczyła na 19 marca nowy termin zgłaszania kandydatów.

W środę wicemarszałek Sejmu, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki, pytany, czy kandydatem Prawa i Sprawiedliwości może być poseł tego ugrupowania Bartłomiej Wróblewski, odparł, że "bardzo możliwe, że to będzie Wróblewski". Dopytywany potwierdził, że "dużo na to wskazuje". Jego zdaniem Wróblewski "ma odpowiednie kompetencje".

Wróblewski jest jednym z wnioskodawców do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów aborcyjnych. Rozpatrując ten wniosek, TK orzekł 22 października ubiegłego roku, że przepis zezwalający na dokonanie aborcji w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niekonstytucyjny. Decyzja ta spowodowała falę protestów w całym kraju.

O ewentualnej kandydaturze Wróblewskiego rozmawiały w "Kropce nad i" w TVN24 była wicepremier, posłanka bezpartyjna klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Jadwiga Emilewicz oraz Barbara Nowacka, posłanka Koalicji Obywatelskiej, liderka Inicjatywy Polska.

- Pan poseł Wróblewski, pan doktor Wróblewski jest prawnikiem, bardzo dobrym prawnikiem z Poznania z Uniwersytetu Adama Mickiewicza - oceniła Emilewicz. - Tematyką praw człowieka zajmuje się aktywnie, czego dowodem jest także jego inicjatywa i wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ochrony życia - wskazywała.

Według byłej wicepremier "to sprawia, że pewnie wiele osób ocenia go jako postać kontrowersyjną". Emilewicz zwróciła uwagę, że wybór Rzecznika Praw Obywatelskich "to jest proces, który jest procesem parlamentarnym". - Kandydat będzie musiał zebrać poparcie większości sejmowej, ale także większości senackiej. Więc ten proces pewnie będzie jeszcze trwał i na pewno nie będzie łatwy - oceniła.

Zdaniem Nowackiej "to nie jest postać kontrowersyjna, tylko to jest skandaliczna kandydatura". - To jest polityk i fanatyk - komentowała kandydaturę Bartłomieja Wróblewskiego. - To jest człowiek, który stanął przeciwko prawom kobiet wtedy, kiedy trzeba było tak naprawdę dbać generalnie o społeczeństwo. I dzisiaj jest proponowany przez PiS - mówiła posłanka Koalicji Obywatelskiej.

Według niej "jest to czysta prowokacja". - Przecież wiadomo, że [kandydatura Wróblewskiego - przyp. red.] nie ma żadnych szans przejść przez Senat - oceniła.

Jak mówiła Nowacka, temat zgłoszenia posła Prawa i Sprawiedliwości na stanowisko RPO pojawił się tylko po to, "żeby znowu odwracać uwagę od spraw dotyczących gospodarki, finansów, afery Obajtka i tak dalej". - Natomiast dla kobiet to jest po prostu obraza i policzek - dodała.

