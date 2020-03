RPO apeluje w sprawie Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. "Dalsze przyjęcia stanowią zagrożenie"

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się w sprawie Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (MOW) do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Zdrowia. Równocześnie poparł apel dyrektorów MOW o natychmiastowe wstrzymanie nowych skierowań oraz udzielenie urlopu tym wychowankom, którzy mogą być objęci opieką rodziny lub placówki opiekuńczej do ustania zagrożenia.

RPO stwierdził też, że mimo wcześniejszych apeli do ministra edukacji narodowej, system kierowania nowych wychowanków do MOW działa bez większych zmian. - Sytuacja staje się dramatyczna. Dalsze przyjęcia stanowią zagrożenie dla wychowanków oraz personelu - stwierdził Adam Bodnar.

Dodał też, że w większości placówek znacząco spadła liczba członków kadry gotowych do pracy. Jego zdaniem w razie dalszego pogorszenia się sytuacji dyrektorzy zmuszeni będą do zwiększenia liczby dzieci pozostających pod opieką jednego wychowawcy.

"Może to prowadzić do trudności z zachowaniem jakichkolwiek norm bezpieczeństwa" - podkreślił. Dodał, że z relacji pracowników wynika, że młodzież nie radzi sobie z emocjami, co prowadzi do licznych aktów agresji i autoagresji (np. samookaleczeń). Rośnie liczba konfliktów, dewastacji, buntów i ucieczek.