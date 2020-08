Bodnar o walce z przemocą słowną: Żałuję, że nie było dialogu. Było napięcie, polaryzacja, rosnąca nienawiść

"Nie zawsze dobra współpraca" z innymi instytucjami państwowymi

RPO na początku zwrócił uwagę, że "wiele wydarzeń z 2019 roku dotyczących praw człowieka może zostać przesłonięte" przez to wszystko, co przeżywamy od marca tego roku. - Kiedy myślimy o 2019 roku, wydaje nam się czasem odległym. Pandemia dokonała bowiem gruntownych zmian w naszym myśleniu o funkcjonowaniu państwa i przestrzeganiu praw obywatelskich - zwrócił uwagę.

Niemal 60 tysięcy spraw w biurze Rzecznika

W 2019 roku do biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęły 59 524 sprawy, w tym 27 113 spraw nowych. 4385 osób zgłosiło się osobiście do Biura Rzecznika, zaś z 32 395 osobami przeprowadzono rozmowy telefoniczne, udzielając im w trakcie tych rozmów porad oraz wyjaśnień.

Bodnar zaznaczył, że skargi kierowane do Rzecznika "pochodzą od osób, które, często subiektywnie, uważają, że ich sprawy zostały załatwione przez organy władzy publicznej z naruszeniem prawa". - Osoby zadowolone z działania państwa, a więc ci, których sprawy zostały załatwione w ich ocenie w sposób prawidłowy, nie zwracają się do Rzecznika - przypomniał.

RPO o nienawiści i przemocy słownej

Bodnar sprawozdanie roczne rozpoczął od wspomnienia zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza . - Ta śmierć zmusza nas do refleksji nad tym, co się działo przed styczniem 2019 roku, ale także nad tym co się działo po tej śmierci - powiedział.

- Na różne sposoby starałem się zainteresować władze tym, abyśmy podeszli w sposób odpowiedzialny do walki z przemocą słowną i nienawiścią w życiu publicznym. Apelowałem do premiera, do prokuratora generalnego o podjęcie działań systemowych, o wyjaśnienie licznych spraw indywidualnych. Niestety nie spotkało się to z odzewem. Co więcej nienawiść była używana do nakręcania spirali w kontekście wyborczym - podkreślił.