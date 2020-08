Bodnar: ustrój Polski nie może już być definiowany jako prawdziwa demokracja konstytucyjna

Nurt antyustrojowy, nurt narodowego populizmu oraz socjalny - to trzy nurty, jakie zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich można wyróżnić od czasu przejęcia władzy w 2015 roku przez Prawo i Sprawiedliwość. Adam Bodnar podczas swojego wystąpienia w Senacie stwierdził, że "ustrój Polski nie może już być definiowany jako prawdziwa demokracja konstytucyjna, lecz raczej jako demokracja nieskonsolidowana czy jako demokracja hybrydowa".

Senatorowie wysłuchali w czwartek informacji o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2019. Adam Bodnar mówił, że to jego ostatnie wystąpienie w izbie wyższej w tej roli, stąd też prezentowane przez niego wnioski mają charakter podsumowania całej ubiegającej kadencji na stanowisku RPO.

Adam Bodnar o " trzech zasadniczych nurtach przemian" za rządów PiS

- Pierwszy nurt nazwałbym nurtem antyustrojowym - były to zmiany polityczne i prawne służące koncentracji władzy oraz stopniowemu przekształcaniu ustroju państwa polskiego - mówił.

- Drugi nurt nazwałbym nurtem narodowego populizmu - były to działania zmierzające do redefinicji pojęć z zakresu praw człowieka oraz podważenia dotychczasowych konstytucyjnych gwarancji - wskazywał.

- Trzeci nurt to nurt socjalny - zmiany służące wzmocnieniu ochrony socjalnej obywateli oraz zagwarantowaniu im lepszego poziomu życia - kontynuował.

"Ustrój Polski nie może już być definiowany jako prawdziwa demokracja konstytucyjna"

- Odnosząc się do pierwszego nurtu, jeszcze w 2012 roku prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zadeklarował ustanowienie "Budapesztu w Warszawie". Począwszy od październikowych wyborów w 2015 roku te zmiany były realizowane na zasadzie stopniowego podporządkowywania niezależnych instytucji, ograniczania ich kompetencji, obniżania poziomu legitymizacji działań celem jednoczesnego wzmocnienia centralnego ośrodka politycznego władzy. Jest to dobrze znana metoda "salami" - kontynuował Rzecznik Praw Obywatelskich.

- Powyższe zmiany doprowadziły w istocie do podważenia zasady trójpodziału władzy, spowodowały, że ustrój Polski nie może już być definiowany jako prawdziwa demokracja konstytucyjna, lecz raczej jako demokracja nieskonsolidowana czy jako demokracja hybrydowa - wskazywał dalej Bodnar.

- Używając terminologii znanych politologów Stevena Levitsky’ego oraz Lucana Way można ją także określić jako system wyborczego (konkurencyjnego) autorytaryzmu (competitive authoritarianism). Jest to system, w którym wprawdzie zachowane są formalne mechanizmy i instytucje demokratyczne, odbywają się wybory, jednak wydrążona została istota funkcji tych organów, a ich funkcjonowanie jest determinowane przez dominujący wpływ centralnego ośrodka politycznego. Wprawdzie istnieje konkurencyjność na arenie politycznej, to jednak potencjalne przejęcie władzy przez opozycję jest utrudnione ze względu na kontrolę nad instytucjami, które w systemie demokratycznym powinny być niezależne. Przejawem tego były choćby niedawne wybory prezydenckie - wskazywał RPO.