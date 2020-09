Bodnar: Nie wiemy, jak działają służby specjalne. Nie wiemy, w jakim zakresie nas kontrolują

Jesteśmy w trakcie pewnych procesów politycznych, które były bardzo trudne do zahamowania - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. W ostatnim dniu swojej kadencji podsumował pięć lat działań. - Mam mieszane uczucia - przyznał.

W środę kończy się pięcioletnia kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara.

Ustępujący rzecznik w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 podsumował działania swojego biura. - Mam mieszane uczucia. Mam wrażenie, że zrobiłem to, co do mnie należało przez ostatnie pięć lat i starałem się wykonywać swoje zadania najlepiej, jak potrafię - powiedział.

Na uwagę Konrada Piaseckiego, że stan praworządności w Polsce i wolności obywatelskich w Polsce przez te ostatnie pięć lat się pogorszył, Bodnar odparł, że nie zdołał zapobiec takiemu stanowi rzeczy. - To poczytuję za swoją porażkę - przyznał. - Jesteśmy w trakcie pewnych procesów politycznych, zmian systemu politycznego, które były bardzo trudne do zahamowania - dodał. - Myślę, że wszędzie tam, gdzie trzeba było słyszeć mój głos, on był słyszalny i nie bałem się mówić tego, co myślę - ocenił.

"W ostatnich latach pogorszyły się standardy"

Bodnar w TVN24 pytany był, czy w jakiejś sferze widzi obszar narastającej praktyki łamania praw człowieka. - O jednej rzeczy nie wiemy. Nie wiemy, jak działają służby specjalne, w jakim zakresie kontrolują nas i naruszają nasze prawo do prywatności. W ostatnich latach pogorszyły się standardy, a i tak wcześniej nie było dobrze - odpowiedział.

- Co więcej, następuje rozwój nowych technologii, które dają nieograniczony zakres możliwości - dodał. Wymienił tu niewykrywalny system Pegasus, jeden z najlepszych systemów inwigilacji na świecie, który bez wiedzy użytkownika potrafi odczytywać dane z telefonu, nagrywa rozmowy czy obraz z kamery. - Sama informacja, że został zakupiony i jest wykorzystywany do różnych działań, a nikt tego nie wyjaśnił, to już jest coś bardzo niepokojącego - ocenił Bodnar, mówiąc o doniesieniach o możliwym zakupieniu sprzętu przez Polskę.

RPO powiedział też, że niepokoją go działania prokuratury. - Bardzo często widać nierównowagę działania prokuratury, wielką intensywność (działań - red.) tam, gdzie chodzi o osiągnięcie jakichś celów politycznych albo zaniedbania, jeśli to dotyczy polityków, czy osób związanych z opcją rządzącą - zwrócił uwagę.

Autor:akw/adso

Źródło: TVN24