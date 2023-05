"Jesteśmy przyjaźni każdej osobie, budujemy coś, co się nazywa wspólnotą". RPD chce kontrolować jego liceum

Rzecznik Praw Dziecka chce skontrolować szkoły, które zostały przez uczniów uznane za najbardziej przyjazne osobom LGBTQ+. - My nie prowadzimy żadnej agitacji. Prowadzimy normalną działalność szkoły - budujemy poczucie bezpieczeństwa i poczucie wartości wszystkich uczniów - mówił w TVN24 Grzegorz Nocoń, dyrektor liceum, które wygrało plebiscyt. Były RPD Marek Michalak stwierdził, że "takie miejsca powinny zyskać pochwałę, akceptację i szacunek".

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak zapowiedział podczas konferencji "Kościół-Edukacja-Wychowanie" organizowanej w klasztorze w Wigrach przez ruch Europa Christi, że chce wysłać kontrolerów do szkół, które uczniowie uznali za najbardziej przyjazne społeczności LGBTQ+ . 10 maja został ogłoszony tegoroczny Ogólnopolski Ranking Szkół Przyjaznych LGBTQ+. To inicjatywa, w której uczniowie oceniają, czy ich szkoła jest bezpieczna dla wszystkich - bez względu na płeć czy orientację.

Nocoń: wspólnie budujemy coś, co się nazywa wspólnotą

- Póki co dochodzą do nas informacje medialne. Oczywiście jesteśmy tym zaskoczeni - powiedział, odnosząc się do zapowiedzianej przez RPD kontroli.