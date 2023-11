Sejmowa większość wskazała kandydatkę na Rzecznika Praw Dziecka. To współautorka "ustawy Kamilka"

Kluby miały czas do poniedziałku do godziny 16 na zgłaszanie swoich kandydatów. Wspólną kandydatką sejmowej większości została Monika Horna-Cieślak.

Rozmowy, które przebiegały "w duchu zrozumienia praw dzieci"

Adwokatka, aktywistka, współautorka "ustawy Kamilka"

Rzecznik Praw Dziecka

Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka, a w szczególności: prawa do życia i ochrony zdrowia, prawa do wychowania w rodzinie, prawa do godziwych warunków socjalnych, prawa do nauki.