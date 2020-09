"Wypowiedź w takim ferworze z redaktorem Piaseckim jest skrótowa". Rzecznik Praw Dziecka tłumaczy swoje słowa

Nie mam podstaw do żadnych innych wypowiedzi niż ta, która padła tydzień temu i ją podtrzymuję - tak rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak odniósł się w środę do słów, jakich użył 1 września w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24. Dodał, że jego ówczesna wypowiedź "w takim ferworze z redaktorem Konradem Piaseckim" była "skrótowa".

Konkret24 próbował sprawdzić podane przez Pawlaka informacje . Dziennikarze nie znaleźli jednak żadnych doniesień o takim wydarzeniu. Nie otrzymali też z Biura RPD odpowiedzi na pytanie dotyczące wypowiedzi Pawlaka. Władze Poznania wezwały RPD do sprostowania informacji, którą podał. Sam Pawlak tłumaczył, że "dynamika rozmowy" skłoniła go do użycia skrótu myślowego w sprawie edukatorów seksualnych, którzy mieli podawać dzieciom tabletki na zmianę płci . - Nigdzie nie powiedziałem, że to się działo w szkołach - przekonywał.

"Wypowiedź w takim ferworze z redaktorem Piaseckim jest skrótowa"

"Mogłem powiedzieć tak". I odczytał wypowiedź

Odczytał z telefonu słowa, których - jak stwierdził - mógłby wtedy użyć. "Dzieciom sprzedaje się środek farmakologiczny będący syntetycznym odpowiednikiem estradiolu, czyli hormonu, który działa za pośrednictwem swoistych receptorów na narządy płciowe, gruczoł sutkowy, podwzgórze, przysadkę warunkując drugo- i trzeciorzędne cechy płciowe". - Czy to by było lepsze? - zapytał.

- To będzie wyjaśniała dalej prokuratura. To, że postępowanie zostało wszczęte, to znaczy, że nie tylko prawdopodobieństwo, ale dowody są na tyle mocne żeby to prowadzić - ocenił. - Ja nigdzie nie powiedziałem, że to się dzieje w szkołach. Edukatorzy to nie jest szkoła - dodał.