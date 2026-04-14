Polska

Rzecznik PiS przyznaje: Kaczyński powielił nieprawdziwą informację

Jarosław Kaczyński
Jarosław Kaczyński opowiada, że Peter Magyar "upiekł szczenię"
Źródło: TVN24
Rzecznik PiS przyznał, że Jarosław Kaczyński, wypowiadając się we wtorek na temat Petera Magyara, powielił nieprawdziwą informację.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział w czwartek 14 kwietnia w Sejmie, że takich ludzi jak Peter Magyar "w życiu publicznym i Polski, i Europy, i świata być nie powinno". Tłumaczył, że chodzi o "po prostu niebywałe wyczyny w życiu prywatnym" przyszłego węgierskiego premiera.

Dopytany, co ma na myśli, odpowiedział: "Na przykład to, co opisuje jego żona, że upiekł szczenię". Na uwagi dziennikarzy, że to nieprawda, Kaczyński odparł: "Pan twierdzi, że nieprawda, a ja – biorąc pod uwagę inne, zweryfikowane jego wyczyny, różne dochodzenie pod stołem i tak dalej – jednak uważam, że to jest możliwe".

Informacja ta to fake news, który przed wyborami na Węgrzech powielały prorosyjskie konta w mediach społecznościowych, o czym piszemy w Konkret24.

Kaczyński powielił nieprawdziwą informację

Po kilku godzinach do słów Kaczyńskiego odniósł się, że rzecznik PiS Rafał Bochenek. Przyznał on, że prezes PiS powielił nieprawdziwą informację.

"W związku z dzisiejszą wypowiedzią p. prezesa Jarosława Kaczyńskiego w Sejmie odnoszącą się do zachowań p. Petera Magyara (w tym wątku o szczeniaku w mikrofalówce) zwracam uwagę, iż p. prezes opierał się na informacjach, które od wielu dni były kolportowane przez media" - napisał na X.

"W natłoku licznych kontrowersyjnych materiałów przedstawiających sytuacje z udziałem kandydata popieranego przez Tuska, akurat ta jedna okazała się nieprawdziwa" - przyznał Bochenek.

Jak dodał, "dobrze byłoby, aby także inne (sytuacje - red.) były wymyślone, a niestety nie są. Charakterystyczne, że te zachowania i wypowiedzi Tuskowi nie przeszkadzają". Nie doprecyzował o jakie "inne" informacje na temat Petera Magyara chodzi.

Magyar "upiekł psa"? Dezinformacja Fideszu

Plotka o ugotowaniu psa w mikrofalówce przez Petera Magyara krążyła na kontach popierających rządzący Fidesz w ostatnim tygodniu przed wyborami. Jej źródłem miała być Judit Varga, była żona Magyara. Infomację tę podała strona magyarhirek24.com, na której 6 kwietnia 2026 roku - czyli tydzień przed wyborami - ukazał się artykuł o rzekomych sensacjach z książki byłej żony Magyara pt. "Szesnaście lat z potworem".

We wspomnieniach kobieta miała opisać, jak jej mąż "w pijackim szale" włożył psa do kuchenki mikrofalowej. W tekście pokazano okładkę książki i rzekome zdjęcie szczeniaka w mikrofalówce.

Te informacje zostały całkowicie zmyślone. Judit Varga nie napisała żadnej książki o swoim byłym mężu, co potwierdziła w rozmowie z Agence France Presse. Doniesienia o szczeniaku w mikrofalówce były częścią kampanii dezinformacyjnej prowadzonej przeciwko Peterowi Magyarowi i jego partii Tisza w ostatnich dniach przed wyborami.

Michał Wójcik - News Michalskiego

Wójcik o "więzionych kobietach". "A podoba się panu 'szajsik za gruby hajsik'?"

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Rafał Guz/PAP

Jarosław KaczyńskiPrawo i SprawiedliwośćRafał BochenekPeter MagyarWęgry
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
