Polska Rzecznik PiS: Obajtek zostaje w PiS i opuszcza stowarzyszenie Morawieckiego Oprac. Justyna Sochacka |

Rzecznik PiS: Obajtek zostaje w partii i opuszcza stowarzyszenie Morawieckiego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Rafał Guz/PAP

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W zeszłą środę kierownictwo PiS zobowiązało w uchwale swoich działaczy - pod groźbą wykluczenia z partii - do wystąpienia ze stowarzyszeń "prowadzących działalność polityczną" w ramach ugrupowania. Chodzi między innymi o Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i Po pierwsze Polska Jacka Sasina. Termin na podjęcie decyzji upływa w czwartek, 23 lipca. Sasin jeszcze w środę ogłosił, że jego stowarzyszenie zakończyło działalność.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał we wtorek w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie, że europoseł Daniel Obajtek złożył oświadczenie o przynależności do partii. Jak dodał, były prezes Orlenu "powiedział, że uporządkuje swoją sytuację i nie będzie członkiem stowarzyszenia" Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus.

Bochenek mówił, że wśród osób, które złożyły oświadczenia o przynależności do PiS jest także między innymi Anita Czerwińska.

Wspomniał, że podpisała się pod listem, jaki kilka dni temu do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego wystosowali parlamentarzyści PiS należący do stowarzyszenia Rozwój Plus. Czerwińska nie jest członkiem stowarzyszenia.

Pod tym listem podpisał się także Obajtek.

Mueller: rezygnacja Obajtka nie wpłynęła

Europoseł PiS Piotr Meuller, należący do stowarzyszenia Rozwój Plus, powiedział dziennikarzom na sejmowym korytarzu, że Obajetk "nie złożył rezygnacji ze stowarzyszenia Rozwój Plus". - Przynajmniej taka rezygnacja nie wpłynęła. Być może podpisał to oświadczenie - dodał.

Mówił też, że "oświadczenie jest tak napisane, że teoretycznie można by się pod nim podpisać, jeżeli by się wiedziało, co jest w tych załącznikach".

- Przecież my nie prowadzimy działalności o charakterze politycznym. Deklarowaliśmy to wielokrotnie publicznie, że stowarzyszenie Rozwój Plus nie ma charakteru nowej partii politycznej, czy jakiegokolwiek takiego działania - dodał.

Morawiecki o decyzji Obajtka i Czerwińskiej

Morawiecki zapytany podczas wizyty w Miechowie, czy czuje się zdradzony przez Obajtka i Czerwińską, odparł: - Absolutnie się nie czuję przez nikogo zdradzony.

- Pani Anita Czerwińska jest wspaniałą panią poseł, która na bardzo wielu frontach działa odważnie od wielu, wielu lat. Zresztą nie jest członkiem naszego stowarzyszenia, nie przystąpiła do stowarzyszenia. Nie widziałem też rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniu Daniela, także też trudno mi się na ten temat wypowiadać - dodał.

Morawiecki o decyzji Obajtka i Czerwińskiej Źródło: TVN24

Rzecznik PiS: Stowarzyszenie albo partia. Czas jest do czwartku

Wcześniej rzecznik PiS Rafał Bochenek w opublikowanym wpisie poinformował, że w przyszłym tygodniu odbędzie się Komitet Polityczny PiS, który podejmie decyzje statutowe zatwierdzające decyzje parlamentarzystów co do członkostwa w partii.

Podkreślił, że "złożenie oświadczenia jest warunkiem koniecznym członkostwa w naszej formacji politycznej". "Czas jest do czwartku, do końca dnia. Stowarzyszenie albo partia. Tylko w jedności możemy walczyć o dobrą przyszłość naszej Ojczyzny - oświadczył.

W przyszłym tygodniu odbędzie się Komitet Polityczny @pisorgpl , który podejmie decyzje statutowe zatwierdzające decyzje parlamenatrzystów co członkostwa w @pisorgpl . Złożenie oświadczenia jest jest warunkiem koniecznym członkostwa w naszej formacji politycznej. Czas jest do… — Rafał Bochenek (@RafalBochenek) July 21, 2026 Rozwiń