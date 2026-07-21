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Rzecznik PiS: Daniel Obajtek zostaje w PiS i opuszcza stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. Jest komentarz

Aleksandra Sapeta
Justyna Sochacka
Zespół autorek
Oprac. Aleksandra SapetaOprac. Justyna Sochacka
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Rzecznik PiS: Obajtek zostaje w partii i opuszcza stowarzyszenie Morawieckiego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP
Jedność nie powinna oznaczać wyrzucenia z partii Mateusza Morawieckiego - oświadczył we wtorek wieczorem Daniel Obajtek i zwrócił się, aby "nie wykorzystywać jego deklaracji do dalszych kłótni w partii". Wcześniej eurodeputowany miał zadeklarować, że pozostaje w PiS i nie będzie członkiem Sstowarzyszenia Rozwój Plus.

"Jestem za jednością w PiS. To jest moja jasna deklaracja" - czytamy w wieczornym wpisie europosła PiS Daniela Obajtka. Były prezes Orlenu po raz pierwszy zabrał głos po informacjach, że złożył oświadczenie o przynależności do PiS. 

W deklaracji politycy partii Jarosława Kaczyńskiego muszą potwierdzić do czwartku, że nie będą członkami żadnego stowarzyszenia lub organizacji o charakterze politycznym. Obajtek dotychczas był członkiem Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego

"Natomiast ta jedność nie powinna oznaczać wyrzucenia z partii Mateusza Morawieckiego. Proszę, żeby nie wykorzystywać mojej deklaracji o jedności do dalszych ataków i kłótni. Pokój w PiS! Tego potrzebujemy. Wróg jest gdzie indziej. O tym pamiętajmy" - zwrócił się Obajtek na X. 

Rzecznik PiS o deklaracji Obajtka

Wcześniej we wtorek rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał, że europoseł Daniel Obajtek złożył oświadczenie o przynależności do partii. Jak dodał, były prezes Orlenu "powiedział, że uporządkuje swoją sytuację i nie będzie członkiem stowarzyszenia" Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus.

Bochenek mówił, że wśród osób, które złożyły oświadczenia o przynależności do PiS, jest także między innymi Anita Czerwińska.

Wspomniał, że podpisała się pod listem, jaki kilka dni temu do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego wystosowali parlamentarzyści PiS należący do Stowarzyszenia Rozwój Plus. Czerwińska nie jest członkiem stowarzyszenia. 

Pod tym listem podpisał się także Obajtek.

Mueller: rezygnacja Obajtka nie wpłynęła

Europoseł PiS Piotr Mueller, należący do Stowarzyszenia Rozwój Plus, powiedział dziennikarzom na sejmowym korytarzu, że Obajtek "nie złożył rezygnacji ze Stowarzyszenia Rozwój Plus". - Przynajmniej taka rezygnacja nie wpłynęła. Być może podpisał to oświadczenie - dodał.

Mówił też, że "oświadczenie jest tak napisane, że teoretycznie można by się pod nim podpisać, jeżeli by się wiedziało, co jest w tych załącznikach". 

- Przecież my nie prowadzimy działalności o charakterze politycznym. Deklarowaliśmy to wielokrotnie publicznie, że Stowarzyszenie Rozwój Plus nie ma charakteru nowej partii politycznej czy jakiegokolwiek takiego działania - dodał.

Morawiecki o decyzji Obajtka i Czerwińskiej

Morawiecki zapytany podczas wizyty w Miechowie, czy czuje się zdradzony przez Obajtka i Czerwińską, odparł: - Absolutnie się nie czuję przez nikogo zdradzony.

- Pani Anita Czerwińska jest wspaniałą panią poseł, która na bardzo wielu frontach działa odważnie od wielu, wielu lat. Zresztą nie jest członkiem naszego stowarzyszenia, nie przystąpiła do stowarzyszenia. Nie widziałem też rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniu Daniela, tak że też trudno mi się na ten temat wypowiadać - dodał.

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Morawiecki o decyzji Obajtka i Czerwińskiej
Źródło: TVN24

Rzecznik PiS: Stowarzyszenie albo partia. Czas jest do czwartku

Wcześniej rzecznik PiS Rafał Bochenek w opublikowanym wpisie poinformował, że w przyszłym tygodniu zbierze się Komitet Polityczny PiS, który podejmie decyzje statutowe zatwierdzające decyzje parlamentarzystów co do członkostwa w partii.

Podkreślił, że "złożenie oświadczenia jest warunkiem koniecznym członkostwa w naszej formacji politycznej". "Czas jest do czwartku, do końca dnia. Stowarzyszenie albo partia. Tylko w jedności możemy walczyć o dobrą przyszłość naszej Ojczyzny" - oświadczył.

Źródło: TVN24
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Tagi:
Daniel ObajtekPrawo i Sprawiedliwość
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
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