Polska Interwencja niemieckiej policji wobec Ruchu Obrony Granic. Komentarz MSZ Oprac. Adam Styczek |

Ruch Obrony Granic jak zgraja aktorów. "Filmik idzie, człowieku, ma w ciągu trzech godzin dwa miliony" Źródło wideo: Tomasz Pupiec/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada

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We wtorek grupa członków nieformalnej inicjatywy Ruch Obrony Granic chciała umieścić krzyż przy znajdującym się w centrum Berlina tymczasowym pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej i okupacji niemieckiej.

Zgodnie z komunikatem berlińskiej policji krótko przed godziną 16 przed Reichstagiem zebrało się około 15 osób w żółtych kamizelkach. "Z transparentami, dużym drewnianym krzyżem i przy głośnych okrzykach chciały one udać się pod polski Głaz Pamięci. Taki przemarsz do miejsca pamięci został im jednak zakazany przez nasze siły policyjne" - czytamy w komunikacie. Zebranym - przy pomocy tłumacza - miano zaproponować zorganizowanie zgromadzenia w pobliskim Skulpturenparku albo "udanie się pojedynczo do miejsca pamięci".

"Gdy mimo to grupa, wraz z krzyżem i transparentami, udała się wspólnie w kierunku pomnika, policjanci zastosowali wobec sześciu osób środki ograniczające wolność. Ponieważ doszło przy tym do stawiania oporu, nasze siły interwencyjne zastosowały również środki przymusu bezpośredniego" - poinformowała berlińska policja. Po zakończeniu czynności policyjnych wszystkie osoby zostały zwolnione na miejscu.

Robert Bąkiewicz Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP

Nagrania, na których niemieccy policjanci próbują zatrzymać niosących krzyż członków Ruchu Obrony Granic, zaczęły się pojawiać późnym popołudniem w mediach społecznościowych. W pewnym momencie między nimi a funkcjonariuszami wywiązała się szarpanina. Niektórzy spośród członków ROG, między innymi jego lider Robert Bąkiewicz, zostali unieruchomieni przez policjantów oraz skuci i tymczasowo zatrzymani.

MSZ: konsul w Berlinie ustala okoliczności zdarzenia i powody zatrzymania

Do zdarzenia odniósł się później we wpisie na platformie X rzecznik MSZ Maciej Wewiór. "Odnośnie zajścia w Berlinie: nasz konsul na miejscu działa - ustala w tej chwili okoliczności zdarzenia i powody zatrzymania" - napisał rzecznik resortu dyplomacji.

Odnośnie zajścia w Berlinie:

nasz konsul na miejscu działa - ustala w tej chwili okoliczności zdarzenia i powody zatrzymania.@PLinDeutschland — Rzecznik MSZ - Maciej Wewiór (@RzecznikMSZ) June 16, 2026 Rozwiń Źródło: X

Na nagraniu opublikowanym we wtorek na platformie X Bąkiewicz informował, że członkowie Ruchu Obrony Granic nie tworzą żadnego zgromadzenia, chcą pomodlić się przed pomnikiem upamiętniającym polskie ofiary oraz umieścić tam krzyż i tabliczki informujące o niemieckich zbrodniach.

Do wydarzeń z udziałem członków ROG odniósł się wieczorem - także na X - prezes PiS Jarosław Kaczyński. W swoim wpisie nawiązał do zaplanowanego na środę podpisania umowy o polsko-niemieckiej współpracy w dziedzinie obronności.

Jeden niemiecko-brukselski kredyt już zaciągnęli. Jutro planują zawrzeć umowę dotyczącą współpracy wojskowej Polski i Niemiec, twierdząc, że podniesie ona poziom naszego bezpieczeństwa.



Biorąc pod uwagę, jak dzisiaj brutalnie zostali potraktowani nasi obywatele w Berlinie,… — Jarosław Kaczyński (@OficjalnyJK) June 16, 2026 Rozwiń Źródło: X

"Jeden niemiecko-brukselski kredyt już zaciągnęli. Jutro planują zawrzeć umowę dotyczącą współpracy wojskowej Polski i Niemiec, twierdząc, że podniesie ona poziom naszego bezpieczeństwa" - napisał Kaczyński.

"Biorąc pod uwagę, jak dzisiaj brutalnie zostali potraktowani nasi obywatele w Berlinie, jedynego, czego możemy się spodziewać ze strony Niemiec, które ani nie przepracowały swojej nazistowskiej i imperialistycznej przeszłości, ani swojego stosunku do Polaków, to noża w plecy" - stwierdził lider PiS. "Co robi polska ambasada w Berlinie? Co robi MSZ?" - zakończył wpis Kaczyński.

O godzinie 20 przed Ambasadą Niemiec w Warszawie zebrało się kilkudziesięciu zwolenników między innymi Ruchu Obrony Granic oraz środowisko związane z Telewizją Republika. Następnie kilku polityków PiS udało się do zamkniętej już siedziby MSZ, deklarując zamiar wejścia tam z kontrolą poselską.

Do sprawy odniósł się także na X prezydencki minister odpowiedzialny za sprawy międzynarodowe Marcin Przydacz. "Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zostali poturbowani w Berlinie. Reakcji Ministra Spraw Zagranicznych brak. A być powinna" - napisał.

Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zostali poturbowani w Berlinie.



Reakcji Ministra Spraw Zagranicznych brak. A być powinna. — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) June 16, 2026 Rozwiń Źródło: X

Walka o upamiętnienie polskich ofiar hitlerowców

Niemiecki parlament opowiedział się w grudniu za budową stałego pomnika dla polskich ofiar. Od głosu wstrzymała się większość deputowanych prawicowo-populistycznej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD).

Uznał też, że najodpowiedniejszym miejscem dla monumentu będzie lokalizacja dawnej Opery Krolla. Obecnie stoi tam tymczasowy pomnik, powstały w wyniku inicjatywy społeczno-obywatelskiej i odsłonięty w czerwcu ubiegłego roku w formie Głazu Pamięci. W nieistniejącej już Operze Krolla Adolf Hitler ogłosił 1 września 1939 r. atak na Polskę.

Głaz Pamięci usytuowany jest w odległości około 300 metrów od siedziby Bundestagu-Reichstagu.

Strona polska wielokrotnie podkreślała znaczenie stałego pomnika dla dwustronnych relacji. Przez lata nie udało się jednak doprowadzić do otwarcia w centrum Berlina stałego miejsca pamięci polskich ofiar.

Pełnomocnik rządu Niemiec ds. współpracy z Polską Knut Abraham powiedział, że pomnik polskich ofiar II wojny światowej stanie w Berlinie prawdopodobnie w 2028 roku, choć - jak zastrzegł - zależy to od jego formy i materiału.

Umowa o polsko-niemieckiej współpracy w dziedzinie obronności zostanie podpisana w Warszawie przez ministrów obrony obydwu państw - Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Borisa Pistoriusa. Ma ona dotyczyć m.in. wspólnych ćwiczeń i mobilności wojskowej.

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