Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Interwencja niemieckiej policji wobec Ruchu Obrony Granic. Komentarz MSZ

|
Robert Bąkiewicz
Ruch Obrony Granic jak zgraja aktorów. "Filmik idzie, człowieku, ma w ciągu trzech godzin dwa miliony"
Źródło wideo: Tomasz Pupiec/Fakty po Południu TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada
Rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował, że polski konsul w Berlinie ustala okoliczności zdarzenia i powody zatrzymania członków Ruchu Obrony Granic w Niemczech. Berlińska policja przekazała, że tymczasowo zatrzymała sześć osób.

We wtorek grupa członków nieformalnej inicjatywy Ruch Obrony Granic chciała umieścić krzyż przy znajdującym się w centrum Berlina tymczasowym pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej i okupacji niemieckiej.

Zgodnie z komunikatem berlińskiej policji krótko przed godziną 16 przed Reichstagiem zebrało się około 15 osób w żółtych kamizelkach. "Z transparentami, dużym drewnianym krzyżem i przy głośnych okrzykach chciały one udać się pod polski Głaz Pamięci. Taki przemarsz do miejsca pamięci został im jednak zakazany przez nasze siły policyjne" - czytamy w komunikacie. Zebranym - przy pomocy tłumacza - miano zaproponować zorganizowanie zgromadzenia w pobliskim Skulpturenparku albo "udanie się pojedynczo do miejsca pamięci".

"Gdy mimo to grupa, wraz z krzyżem i transparentami, udała się wspólnie w kierunku pomnika, policjanci zastosowali wobec sześciu osób środki ograniczające wolność. Ponieważ doszło przy tym do stawiania oporu, nasze siły interwencyjne zastosowały również środki przymusu bezpośredniego" - poinformowała berlińska policja. Po zakończeniu czynności policyjnych wszystkie osoby zostały zwolnione na miejscu.

Robert Bąkiewicz
Robert Bąkiewicz
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP

Nagrania, na których niemieccy policjanci próbują zatrzymać niosących krzyż członków Ruchu Obrony Granic, zaczęły się pojawiać późnym popołudniem w mediach społecznościowych. W pewnym momencie między nimi a funkcjonariuszami wywiązała się szarpanina. Niektórzy spośród członków ROG, między innymi jego lider Robert Bąkiewicz, zostali unieruchomieni przez policjantów oraz skuci i tymczasowo zatrzymani.

MSZ: konsul w Berlinie ustala okoliczności zdarzenia i powody zatrzymania

Do zdarzenia odniósł się później we wpisie na platformie X rzecznik MSZ Maciej Wewiór. "Odnośnie zajścia w Berlinie: nasz konsul na miejscu działa - ustala w tej chwili okoliczności zdarzenia i powody zatrzymania" - napisał rzecznik resortu dyplomacji.

Na nagraniu opublikowanym we wtorek na platformie X Bąkiewicz informował, że członkowie Ruchu Obrony Granic nie tworzą żadnego zgromadzenia, chcą pomodlić się przed pomnikiem upamiętniającym polskie ofiary oraz umieścić tam krzyż i tabliczki informujące o niemieckich zbrodniach.

Do wydarzeń z udziałem członków ROG odniósł się wieczorem - także na X - prezes PiS Jarosław Kaczyński. W swoim wpisie nawiązał do zaplanowanego na środę podpisania umowy o polsko-niemieckiej współpracy w dziedzinie obronności.

"Jeden niemiecko-brukselski kredyt już zaciągnęli. Jutro planują zawrzeć umowę dotyczącą współpracy wojskowej Polski i Niemiec, twierdząc, że podniesie ona poziom naszego bezpieczeństwa" - napisał Kaczyński.

"Biorąc pod uwagę, jak dzisiaj brutalnie zostali potraktowani nasi obywatele w Berlinie, jedynego, czego możemy się spodziewać ze strony Niemiec, które ani nie przepracowały swojej nazistowskiej i imperialistycznej przeszłości, ani swojego stosunku do Polaków, to noża w plecy" - stwierdził lider PiS. "Co robi polska ambasada w Berlinie? Co robi MSZ?" - zakończył wpis Kaczyński.

O godzinie 20 przed Ambasadą Niemiec w Warszawie zebrało się kilkudziesięciu zwolenników między innymi Ruchu Obrony Granic oraz środowisko związane z Telewizją Republika. Następnie kilku polityków PiS udało się do zamkniętej już siedziby MSZ, deklarując zamiar wejścia tam z kontrolą poselską.

Do sprawy odniósł się także na X prezydencki minister odpowiedzialny za sprawy międzynarodowe Marcin Przydacz. "Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zostali poturbowani w Berlinie. Reakcji Ministra Spraw Zagranicznych brak. A być powinna" - napisał.

Walka o upamiętnienie polskich ofiar hitlerowców

Niemiecki parlament opowiedział się w grudniu za budową stałego pomnika dla polskich ofiar. Od głosu wstrzymała się większość deputowanych prawicowo-populistycznej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD).

Uznał też, że najodpowiedniejszym miejscem dla monumentu będzie lokalizacja dawnej Opery Krolla. Obecnie stoi tam tymczasowy pomnik, powstały w wyniku inicjatywy społeczno-obywatelskiej i odsłonięty w czerwcu ubiegłego roku w formie Głazu Pamięci. W nieistniejącej już Operze Krolla Adolf Hitler ogłosił 1 września 1939 r. atak na Polskę.

Głaz Pamięci usytuowany jest w odległości około 300 metrów od siedziby Bundestagu-Reichstagu.

Strona polska wielokrotnie podkreślała znaczenie stałego pomnika dla dwustronnych relacji. Przez lata nie udało się jednak doprowadzić do otwarcia w centrum Berlina stałego miejsca pamięci polskich ofiar.

Pełnomocnik rządu Niemiec ds. współpracy z Polską Knut Abraham powiedział, że pomnik polskich ofiar II wojny światowej stanie w Berlinie prawdopodobnie w 2028 roku, choć - jak zastrzegł - zależy to od jego formy i materiału.

Umowa o polsko-niemieckiej współpracy w dziedzinie obronności zostanie podpisana w Warszawie przez ministrów obrony obydwu państw - Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Borisa Pistoriusa. Ma ona dotyczyć m.in. wspólnych ćwiczeń i mobilności wojskowej.

OGLĄDAJ: Wydanie z 16.06.2026
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
26 min
senator pis mieczyslaw globa
Bezwstydne odpowiedzi senatorów. Kowalski płaci 600 złotych, oni na to samo dostają po 6,5 tysiąca
Czarno na białym
Flaga z symbolem ZSRR podczas wiecu komunistów w Moskwie (23.10.2002)
Kolejne kraje uciekają z orbity Kremla. "To wydawało się surrealizmem"
Tatiana Serwetnyk
Żołnierze w hełmach kompozytowych wz. 2005
Awantura o hełmy. Wcześniej się zgodzili, żeby teraz się pokłócić
Michał Istel
Udostępnij:
Tagi:
Robert BąkiewiczNiemcyBerlinMinisterstwo Spraw Zagranicznych
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Padła główna wygrana w Lotto Plus
BIZNES
Prawdopodobieństwo burz w Polsce w środę
Tu warto mieć ze sobą parasol. Mapa i radar opadów
METEO
imageTitle
Kontrowersja z Messim. "Marciniak popełnił błąd"
EUROSPORT
imageTitle
Austria prowadzi, ale Jordańczycy nie zamierzają się poddawać
RELACJA
imageTitle
Piłka czyni cuda. Meksyk dawno nie był tak bezpieczny
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Nawrocki w USA. Nowe informacje
Polska
paliwo benzyna tankowanie shutterstock_2770567921
Ceny paliw w środę. Tyle zapłacimy za tankowanie
BIZNES
Fałszywy wywiad Moniki Olejnik znów dezinformuje
Fałszywy wywiad Olejnik i Glapińskiego wciąż powraca
Polska
Upał, gorąco
Upał już niedługo wedrze się do Polski. Możliwe alarmy drugiego stopnia
METEO
Ludzie przebrani za służby zaczepiają osoby o ciemnej karnacji
Pseudopatrole w centrum Warszawy. "Ta akcja ma charakter rasistowski"
Adam Styczek, Maciej Zalewski
Skutki rosyjskiego ataku na Zaporoże
Uszkodzone budynki i centrum handlowe. Cztery osoby zginęły w rosyjskich atakach
Świat
imageTitle
"Nie chcę ich widzieć przez dwa dni". Zaskakujące słowa trenera
EUROSPORT
Książę William z synem Georgem na finale Euro 2024
Książę George pójdzie w ślady ojca. Pałac Kensington potwierdził
Świat
Policja bada sprawę zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej
Nowe fakty ws. zabójstwa Rosjanina, Chwalińska z dziką kartą, samozwańcze patrole
TO WARTO WIEDZIEĆ
mediolan wlochy shutterstock_2298548261
Grupa motorniczych pod lupą prokuratury. Oceniali zdjęcia kobiet
Świat
imageTitle
Messi dogonił Klosego. Niesamowity występ króla piłki
EUROSPORT
imageTitle
Mistrzowie zaczęli z przytupem. Messi nadal nie do zatrzymania
EUROSPORT
imageTitle
Król mundiali. Messi ustanowił rekord
EUROSPORT
imageTitle
Katastrofalny błąd. Haaland tylko na to czekał
EUROSPORT
Erling Haaland
Wrócili w dobrym stylu. Haaland bohaterem
EUROSPORT
imageTitle
Dwa gole i dwa wielkie osiągnięcia Mbappe
EUROSPORT
imageTitle
Mbappe mocno zdziwiony. Kontrowersja na mundialu
EUROSPORT
imageTitle
Francja odmieniona po przerwie. Szalona końcówka
EUROSPORT
shutterstock_2239909941
Coraz więcej do wygrania w Eurojackpot
BIZNES
Powitanie Giorgii Meloni i Antonio Costy
Żarty przywódców i wyznanie Meloni. To uchwyciły kamery
Świat
imageTitle
Zuchwała kradzież na korcie. Mewa w roli głównej
EUROSPORT
GettyImages-2281325056
Francja pokazała mistrzowskie aspiracje (RELACJA)
EUROSPORT
shutterstock_1163814823
"Bronili naszego kraju do ostatniego tchu". Katastrofa bombowca
Świat
shutterstock_2787853469
Podatnik miał nie zapłacić. Media: dokumenty mówią co innego
BIZNES
Brakuje części pasów na S8 przy Głębockiej
Jest nowy asfalt, ale brakuje oznaczeń
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica