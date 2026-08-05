Polska Rzecznik MSZ: w wyniku rosyjskich działań zbrojnych zginął w Ukrainie polski wolontariusz Oprac. Adam Styczek |

Pożar w Wołgogradzie po ataku ukraińskich dronów (31.07.2026) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/Vladyslav Musiienko

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- Z głębokim żalem potwierdzam śmierć polskiego wolontariusza w Ukrainie, który zginął w wyniku rosyjskich działań zbrojnych. Bliskim zmarłego składamy najgłębsze wyrazy współczucia - powiedział rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.

Zaapelował jednocześnie o uszanowanie prywatności rodziny zabitego wolontariusza w tym bolesnym dla niej czasie. - Zapewniam, że MSZ i nasza placówka w Ukrainie oferuje wszelkie możliwe wsparcie konsularne, jakie tylko jest w ich kompetencjach - dodał.

Śmierć polskiego wolontariusza w Ukrainie

O śmierci polskiego wolontariusza poinformowano 30 lipca na profilu grupy "Razem dla Ukrainy", której był administratorem. Wyjaśniono, że został on śmiertelnie trafiony przez rosyjskiego drona w Charkowie około 27 lipca.

Z profilu Polaka na Facebooku wynika, że często jeździł on do Ukrainy z pomocą humanitarną. Przekazywał je mieszkańcom miejscowości, znajdujących się w pobliżu linii frontu.