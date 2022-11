Rzecznik mówi o "sytuacji kryzysowej". Spotkanie w BBN, wkrótce posiedzenie rządu

W związku z zaistniałą sytuacją kryzysową premier Mateusz Morawiecki w porozumieniu z prezydentem Andrzejem Dudą zarządzili zwołanie spotkania w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego z członkami Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych - przekazał we wtorek wieczorem rzecznik rządu Piotr Mueller. Centrum Informacyjne Rządu przekazało, że na godzinę 21 zwołana została Rada Ministrów.

Dodał, że "wszelkie informacje, które zostaną dzisiaj przedstawione na Komitecie, zostaną później przekazane, jeżeli to będzie możliwe w jak najszerszym zakresie państwu do wiadomości opinii publicznej". - Apeluję, aby do tego czasu na razie nie publikować niepotwierdzonych informacji, my będziemy je komentować i informować o nich po posiedzeniu, które się teraz właśnie odbędzie, po przedstawieniu właściwych informacji przez służby, które o tych wydarzeniach poinformują - powiedział rzecznik rządu.