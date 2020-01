"To będzie transport dwuetapowy". Szczegóły ewakuacji Polaków z Wuhanu

- Wirusa w naszym kraju nie ma, ale spodziewamy się, że koronawirus w pewnym momencie do nas dotrze. Będzie to rzecz normalna. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że my jesteśmy przygotowani do tego, że ten wirus do nas przyjdzie - powiedział w piątek we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.