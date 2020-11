Rzecznik KGP: potrafię powiedzieć "przepraszam", kiedy policjanci zawinią

Ci sami policjanci, którzy spotkali się z hejtem i groźbami w stosunku do nich i do ich rodziny, 30 października podczas strajku kobiet uratowali życie kobietom, które zostały napadnięte przez kiboli - przekonywał w "Faktach po Faktach" rzecznik Komendanta Głównego Policji inspektor Mariusz Ciarka. - Wtedy byli za to chwaleni - dodawał. W TVN24 pytany był o działania nieumundurowanych funkcjonariuszy, którzy w ubiegłym tygodniu użyli wobec demonstrantów pałek teleskopowych. Ciarka odniósł się także do poniedziałkowych działań policji przed Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Od 22 października w całym kraju odbywają się protesty wyrażające sprzeciw wobec zaostrzenia - po decyzji Trybunału Konstytucyjnego - przepisów antyaborcyjnych. Podczas demonstracji w zeszłym tygodniu na placu Powstańców Warszawy grupa nieumundurowanych policjantów z pałkami teleskopowymi i gazem łzawiącym starła się z uczestnikami manifestacji.

W poniedziałek pod bramą Ministerstwa Edukacji i Nauki odbył się protest pod hasłem "Wolna aborcja i wolna edukacja!". Na miejscu natychmiast interweniowała policja. Doszło do starć i zatrzymań. Zatrzymana została między innymi fotoreporterka Agata Grzybowska. Dziennikarka została potem zwolniona z zarzutem naruszenia nietykalności policjanta.

Ciarka: legitymacja prasowa nie zwalnia nas z odpowiedzialności

Rzecznik Komendy Głównej Policji inspektor Mariusz Ciarka w "Faktach po Faktach" odniósł się między innymi do sprawy fotoreporterki, która podczas zatrzymania pokazywała swoją legitymację prasową.

- Poczekajmy spokojnie na wyjaśnienie tej sprawy. Jesteśmy zwolennikami, aby każdą sprawę najpierw wyjaśnić, a potem komentować, bez przedwczesnego osądzania - zaapelował. Mówiąc o Grzybowskiej, potwierdził, że została ona zatrzymana pod zarzutem naruszenia nietykalności cielesnej policjanta. - W momencie zatrzymania oni nie wiedzieli, że jest to fotoreporterka - przekonywał.

Zatrzymanie reporterki Agaty Grzybowskiej Antoni Mantorski, RATS Agency

Dopytywany o to, czy zatem nie powinno się najpierw wyjaśnić sprawy, a dopiero potem wsadzać dziennikarkę do furgonetki, Ciarka odparł, że "legitymacja prasowa, czy jakikolwiek inny dokument nie zwalnia nas z odpowiedzialności za podejrzenie popełnienia przestępstwa". - W momencie, kiedy ta kobieta popełniła przestępstwo, czy jest podejrzana o popełnienie przestępstwa, musi być zatrzymana i muszą być z nią wykonane czynności. Ta pani została już zwolniona - zaznaczył.

Ciarka w programie powiedział, że "bardzo dobrym" rozwiązaniem dla fotoreporterów w trakcie takiego rodzaju demonstracji są kamizelki, dzięki którym - jak mówił - są widoczni i rozpoznawalni.

Policja o zatrzymaniu fotoreporterki TVN24

Ciarka: potrafię powiedzieć słowo "przepraszam"

Rzecznik Komendy Głównej Policji, na wspomnienie o rozpoznawalności, został zapytany o wydarzenia z zeszłego tygodnia i obecność nieumundurowanych policjantów podczas demonstracji na stołecznym placu Powstańców Warszawy. - Ci nieumundurowani policjanci wykonują czynności podczas różnego rodzaju zgromadzeń, nie tylko teraz. Wykonywali je pięć lat temu i dziesięć, piętnaście, dwadzieścia. Byli z różnych komórek organizacyjnych - wyjaśnił Ciarka.

- Ci sami policjanci, na których teraz niektórzy wieszają psy, którzy podlegają krytyce medialnej i którzy spotkali się z hejtem i groźbami w stosunku do nich i do ich rodziny, 30 października podczas Strajku Kobiet uratowali życie kobietom, które zostały napadnięte przez kiboli - powiedział. Ocenił przy tym, że tacy policjanci są "potrzebni na takich zabezpieczeniach" i dodał, że w tamtym momencie policjanci byli chwaleni.

Prowadzący program Piotr Kraśko pytał, czy funkcjonariusze, którzy bili ludzi pałkami teleskopowymi mieli polecenie takiego działania, czy była to ich decyzja. - Potrafię powiedzieć słowo "przepraszam", kiedy policjanci zawinią. W sytuacjach wątpliwych, kiedy musimy wyjaśnić pewne kwestie, wyjaśnimy je, ale nie używajmy oskarżeń w stosunku do tych policjantów - odpowiedział Ciarka. - My też nagrywamy różne zgromadzenia, także Strajk Kobiet. Nasze nagrania przekazujemy później do prokuratury, poddając się ocenie prokuratury. To prokurator później ocenia całość materiału, nie tylko ten wybrany fragment wstawiony na profile społecznościowe - tłumaczył.

Odpowiadając wprost na zadane pytanie, Ciarka powiedział, że to policjant, który będąc na miejscu, "zna skalę zagrożenia i wie, co się dzieje, podejmuje czynności indywidualnie". - Ta kwestia będzie wyjaśniania, nie chcę jej osądzać do końca - podsumował.

Nieumundurowani funkcjonariusze użyli pałek teleskopowych podczas środowego protestu Twitter/@Policja_KSP

Na pytanie, jak odróżnić nieumundurowanego policjanta od ulicznego chuligana, rzecznik KGP odparł, że w tej sprawie opinii publicznej "należą się wyjaśnienia", mimo to dodał, że nie chce on zdradzać "kuchni policyjnej".

- Przygotowując zabezpieczenia, bierzemy pod uwagę różne warianty, począwszy od czegoś, co wydawałoby się dla kogoś kuriozalne, czyli załamanie pogody, które może wpłynąć różnie na tłum, kończąc na zbiorowym zakłóceniu porządku publicznego, również na możliwości ataku terrorystycznego czy szaleńca - tłumaczył. - To nie są wymyślone przez nas sytuacje. Wiemy dobrze, że to zagrożenie cały czas istnieje - dodał.

Rzecznik KGP: sondaż w sprawie policji został przeprowadzony, gdy emocje są zbyt duże

Pracownia Kantar na zlecenie "Faktów" TVN i TVN24 przeprowadziła badanie, w którym respondenci usłyszeli pytanie, czy uważają, że reakcja policji w czasie ostatnich protestów była odpowiednia. 59 procent ankietowanych odpowiedziało "nie", z czego 36 procent uznało, że "zdecydowanie nie", a 23 procent - "raczej nie".

Według 24 procent badanych reakcja policji była odpowiednia, przy czym 12 procent respondentów odpowiedziało "zdecydowanie tak", a kolejne 12 procent "raczej tak". 17 procent badanych odpowiedziało "nie wiem/trudno powiedzieć".

Ciarka, pytany o ten sondaż, powiedział, że został on przeprowadzony w momencie, "gdy emocje są zbyt duże" i kiedy "powinniśmy jednak je tłumić i tłumaczyć, aby postępować zgodnie z prawem". - Każdy ma prawo do wyrażania swoich poglądów. My nie określamy się po żadnej stronie tych poglądów. Jest jedna prośba: róbmy to (demonstrujmy - red.) w sposób legalny, ale przede wszystkim pokojowy - zaapelował.

Rzecznik KGP: Każdy ma prawo do wyrażania swoich poglądów. Jest jedna prośba: róbmy to w sposób legalny TVN24

