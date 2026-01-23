Rzecznik Nawrockiego odpowiedział Sikorskiemu. "Takie zachowanie nie przystoi"

Donald Trump o sojusznikach NATO i misji w Afganistanie Źródło: TVN24

Prezydent USA Donald Trump w wywiadzie dla Fox News bagatelizował pomoc NATO podczas wojny w Afganistanie. Stwierdził, że sojusznicy "pozostawali nieco z tyłu, z dala od linii frontu".

Do tych słów prezydenta USA odniósł się w piątek wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski. "Zwierzchnik sił zbrojnych na pewno upomni się o honor naszych żołnierzy" - napisał na platformie X.

Do wpisu dołączył zdjęcie prezydentów Nawrockiego i Trumpa z ich niedawnego spotkania w Davos.

Zwierzchnik sił zbrojnych na pewno upomni się o honor naszych żołnierzy. https://t.co/qJl9dtQEiF — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) January 23, 2026

W kolejnym wpisie, będącym komentarzem do kontrowersyjnej wypowiedzi Donalda Trumpa, Sikorski wspomniał, że zna Afganistan z młodości. "Byłem tam także jako szef MON i MSZ. Prowincja Gazni, gdzie służył nasz kontyngent, na pusztuńskim południu, była frontowa, 7/10 na afgańskiej skali trudności i niebezpieczeństw" - ocenił. Dodał że "nikt nie ma prawa drwić ze służby naszych żołnierzy".

Znam Afganistan z młodości. Byłem tam także jako szef MON i MSZ.

Prowincja Gazni, gdzie służył nasz kontyngent, na pusztuńskim południu, była frontowa, 7/10 na afgańskiej skali trudności i niebezpieczeństw.

Nikt nie ma prawa drwić ze służby naszych żołnierzy. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) January 23, 2026 Rozwiń

Rzecznik Nawrockiego: świadectwo braku wyczucia

Wpis szefa MSZ skomentował rzecznik polskiego prezydenta Rafał Leśkiewicz.

"Prezydent Karol Nawrocki jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych zawsze stał, stoi i będzie stał po stronie polskiego żołnierza" - podkreślił.

Jak dodał, "wykorzystywanie polskich żołnierzy do bieżącej walki politycznej przez ministra Radosława Sikorskiego jest świadectwem wyjątkowego braku wyczucia". "Takie zachowanie nie przystoi osobie, która pełni kluczową funkcję w rządzie Donalda Tuska" - ocenił Leśkiewicz.

Przydacz: Trump nazwał Polskę "modelowym sojusznikiem"

Jak napisał inny współpracownik prezydenta, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, "polscy żołnierze wielokrotnie udowadniali, że służbę dla Ojczyzny mają głęboko w sercach".

"Wykazywali się odwagą i poświęceniem w wielu miejscach, na całym świecie" - dodał. Przekazał, że prezydent USA w niedawnej rozmowie z Nawrockim "mówił pięknie o ich duchu, odwadze, sprawności i determinacji".

"Nazywał ich 'great warriors' a samą Polskę 'modelowym sojusznikiem'. Wtedy, gdy inni wykazywali się koniunkturalizmem i opieszałością, Polska wypełniała swoje zobowiązania sojusznicze" - wskazał.

"Krytyka postawy niektórych państw europejskich nie może dotyczyć i nie dotyczy postawy Polski i polskiego żołnierza. A próba wykorzystywania tej tematyki do ataku na Prezydenta RP - Zwierzchnika Sił Zbrojnych jest zachowaniem niegodnym i cynicznym. Zwłaszcza kiedy robią to ministrowie Rządu Rzeczypospolitej" - napisał.

Polscy żołnierze wielokrotnie udowadniali, że służbę dla Ojczyzny mają głęboko w sercach. Wykazywali się odwagą i poświęceniem w wielu miejscach, na całym świecie.



Prezydent USA D. Trump podczas ostatniej rozmowy z Prezydentem K. Nawrockim mówił pięknie o ich duchu, odwadze,… — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) January 23, 2026 Rozwiń

Oburzenie po słowach Trumpa o NATO i Afganistanie

W czwartkowym wywiadzie dla Fox News Donald Trump stwierdził, że "nie jest pewien", czy Sojusz przyszedłby Stanom Zjednoczonym z pomocą. - Nigdy ich nie potrzebowaliśmy. Powiedzą, że wysłali wojska do Afganistanu i rzeczywiście tak zrobili, ale pozostawali nieco z tyłu, z dala od linii frontu - ocenił prezydent USA.

Polscy żołnierze służyli w Afganistanie prawie dwie dekady, dlatego słowa Trumpa wywołały u nas falę komentarzy. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniał, że "w obronie bezpieczeństwa międzynarodowego i bezpieczeństwa Polski jesteśmy gotowi zapłacić najwyższą cenę", a ofiara nie zostanie zapomniana.

Ostrzej wypowiedział się generał Roman Polko, który brał udział w tamtej misji Sojuszu. - W wielu sprawach można kłamać, ale w tej jednak Donald Trump przekroczył czerwoną linię - ocenił w TVN24.

Słowa Donalda Trumpa wywołały oburzenie także w Wielkiej Brytanii.

