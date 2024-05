Kiedy mamy problem z zębem, idziemy do dentysty. Kiedy mamy problem dotyczący zdrowia psychicznego, idziemy do lekarza bądź korzystamy z pomocy psychologa czy psychoterapeuty. I to jest okej - mówiła Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak. W "#BezKitu" podkreślała, że jedną z rzeczy koniecznych do zrobienia w zakresie walki z kryzysem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży jest zrozumienie, że korzystanie z pomocy specjalisty "to nie jest wstyd". Przekazała też, że prawdziwe są informacje na temat zakupu bardzo drogich samochodów przez biuro RPD za czasów jej poprzednika, Mikołaja Pawlaka.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak była pytana w "#BezKitu" w TVN24 między innymi o to, jakie są rzeczy do zrobienia, jeżeli chodzi o kryzys zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

- Na pewno taką rzeczą, którą musimy zrobić, to przede wszystkim zaakceptować to, że osoby młode mają w ogóle kryzys zdrowia psychicznego. Doświadczają sytuacji, kiedy źle się czują, kiedy nie mają siły wstać z łóżka - podkreśliła. Przyznała, że "niestety osoby młode mówią mi o niezrozumieniu". - O niezrozumieniu w zakresie ich emocji, niezrozumieniu w zakresie tego, jakie mają potrzeby - wskazywała RPD.

- Kolejna rzecz, która wymaga takiego jasnego spojrzenia, to jest to, że korzystanie z pomocy psychologa czy lekarza psychiatry to nie jest wstyd - mówiła dalej Horna-Cieślak. I posłużyła się analogią: - Kiedy mamy problem z zębem, idziemy do dentysty. Kiedy mamy problem dotyczący zdrowia psychicznego, idziemy do lekarza bądź korzystamy z pomocy psychologa czy psychoterapeuty.

- I to jest okej, bo to nam pomaga funkcjonować, to nam ratuje życie często w różnych sytuacjach - zaznaczyła.

Rzeczniczka Praw Dziecka: korzystanie z pomocy psychologa czy lekarza psychiatry to nie jest wstyd TVN24

Samochody kupione przez biuro RPD

Horna-Cieślak mówiła też o działalności biura RDP za czasów jej poprzednika, Mikołaja Pawlaka. Została zapytana, czy prawdziwe są informacje na temat zakupu bardzo drogich samochodów przez Rzecznika.

- Tak, to prawda - przyznała. - Były samochody, które były sprowadzane ze Stanów Zjednoczonych. Ja bym takiego samochodu osobiście nie kupiła, natomiast mam go na stanie - powiedziała. - Po co sprowadzać samochód ze Stanów Zjednoczonych do biura Rzecznika Praw Dziecka? - zapytał prowadzący program Radomir Wit. - Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie Jest to kolejny temat, którym muszę się zajmować zamiast być Rzecznikiem - odparła jego rozmówczyni.

Samochody kupione przez biuro RPD za poprzedniego Rzecznika. Horna-Cieślak komentuje TVN24

W listopadzie ubiegłego roku fundacja GrowSPACE sygnalizowała, że stnieje podejrzenie niegospodarnego wydawania środków publicznych przez biuro RPD. Fundacja przeprowadziła audyt sprawozdań z działalności biura i przekazała, że Pawlak miał wydać ponad pół miliona złotych na dostawę i zakup samochodów osobowych.

