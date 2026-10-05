Polska Rzeczniczka Praw Dziecka komentuje sprawę odebranych dzieci z Białołęki. "Byłam świadkiem przemocy wobec dzieci i zareagowałam" Filip Czekała |

Rzecznik Praw Dziecka: byłam świadkiem przemocy, zareagowałam Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

- Dzieci są obecnie bezpieczne, są w miejscu, w którym otrzymują określone wsparcie oraz pomoc i to dla mnie jako dla Rzecznika Praw Dziecka jest najważniejsze - powiedziała Monika Horna-Cieślak w rozmowie z dziennikarką TVN24 Karoliną Bałuc, komentując sprawę dzieci z Białołęki.

Jak tłumaczy, "była świadkiem przemocy wobec dzieci i zareagowała". - Bardzo proszę wszystkich obywateli, żeby reagowali na przemoc wobec dzieci, żeby się nie bali, żeby byli odważni, bo dzieci potrzebują wsparcia, wsparcia ze strony dorosłych - powiedziała.

Jej zdaniem, jeżeli były jakieś zastrzeżenia ze strony sądu, to sąd mógł np. złożyć zawiadomienie do prokuratury lub podjąć inne działania. - My konsekwentnie zawsze będziemy walczyć o to, żeby dzieci były po prostu bezpieczne, a historia tej rodziny jest wieloaspektowa i w mojej ocenie dzieci potrzebują cały czas wsparcia i pomocy - wyjaśniła Horna-Cieślak.

Zapytana o dalszy bieg wydarzeń w tej sprawie, odpowiedziała: - Dla mnie najważniejsze jest bezpieczeństwo dzieci i wiem, że dzieci są w tym momencie bezpieczne i to jest dla mnie jako dla Rzeczniczki Praw Dziecka najważniejsze - zakończyła.

Sprawa odebranych dzieci z Białołęki

Sprawa dotyczy sytuacji opisanej przez Portal Zero, do której miało dojść na warszawskiej Białołęce. Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak miała dostrzec kobietę, która szarpie dziecko i na nie krzyczy. Urzędniczka zwróciła jej wówczas uwagę. W odpowiedzi kobieta miała odpowiedzieć wulgaryzmami.

Portal Zero podawał, że Horna-Cieślak rozpoczęła wówczas "szereg czynności, które (...) doprowadziły do przymusowego odebrania dzieci rodzicom. Bez realnego zagrożenia dla nich". Dzieci mają trzy i cztery lata. Według doniesień medialnych, choć policja, kurator sądowy ani sąd nie widzieli podstaw do natychmiastowego odebrania dzieci i umieszczenia ich w pieczy zastępczej, trafiły one do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Sąd nakazał natychmiastowy powrót dzieci do rodziców.

Sąd w uzasadnieniu, do którego dotarła TVN24, ocenił zachowanie matki jako "naganne", ale też uznał, że życie i zdrowie dzieci nie było zagrożone. Zobowiązał rodziców do stałej współpracy z asystentem rodziny, kuratorem sądowym i przedszkolem małoletnich, a także nakazał ojcu podjęcie terapii psychologicznej ukierunkowanej na panowanie nad emocjami.

W kwestii RPD - w ocenie sądu - "całokształt przebiegu zdarzeń, mogą nosić wyraźne znamiona przemocy instytucjonalnej wobec tej rodziny" oraz "machina państwowa i urzędowa została tu, zdaniem sądu, uruchomiona w sposób rażąco nieproporcjonalny do zaistniałego zdarzenia".

RPD odpierała zarzuty, tłumacząc, że działała w ramach swoich kompetencji, w trosce o bezpieczeństwo dzieci, a rodzina, której dotyczyła interwencja, była znana służbom i była m.in. objęta procedurą Niebieskiej Karty.