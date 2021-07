Rzeczniczka Porozumienia Magdalena Sroka odwołana z sejmowej komisji. Na prośbę Marka Suskiego

Rzeczniczka Porozumienia Magdalena Sroka została w piątek odwołana ze składu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jak poinformowała, stało się to po decyzji wiceszefa klubu Prawa i Sprawiedliwości Marka Suskiego. - To była moja prośba do pani poseł ze względu na zbyt liczną reprezentację PiS w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi - powiedział poseł. Jednocześnie do składu komisji wybrano dwóch posłów niezrzeszonych.

W rozmowie z PAP rzeczniczka Porozumienia dodała, że została wcześniej poinformowana, że jest potrzeba wykreślenia jej z komisji. - Przyjęłam do wiadomości, oczywiście, że było to podyktowane potrzebą zmniejszenia liczby osób w tej komisji. Jak się okazało później, podczas głosowania, do komisji zostali zapisani poseł Mejza i poseł Ajchler. Także w mojej ocenie jest to nieeleganckie, ponieważ ja w tej komisji byłam z wyboru i była to dla mnie ważna komisja - powiedziała, wspominając o swojej współpracy z Pomorską Izbą Rolniczą.