Rzeczniczka MSWiA o spotkaniu służb. W związku z informacją o możliwym zamachu na premiera i szefa MON
Rzeczniczka MSWiA napisała w serwisie X, że "w związku z informacją, która wpłynęła do policji i dotyczy możliwego zamachu na premiera Donalda Tuska oraz wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński oraz minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak polecili podjęcie działań w tej sprawie".
Poinformowała, że o godzinie 11 odbędzie się spotkanie przedstawicieli służb podległych MSWiA: policji, Służby Ochrony Państwa oraz funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Taką informację przekazał też rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
Dobrzyńsk w rozmowie z PAP podkreślił, że na nie może udzielić żadnych szczegółowych informacji w sprawie spotkania. Zaznaczył, że media zostaną powiadomione w przypadku ewentualnego briefingu prasowego.