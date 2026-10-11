Polska Rzeczniczka MSWiA o spotkaniu służb. W związku z informacją o możliwym zamachu na premiera i szefa MON Oprac. Justyna Sochacka |

Informacja o "możliwym zamachu" na premiera i szefa MON. Będzie specjalne spotkanie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP

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Rzeczniczka MSWiA napisała w serwisie X, że "w związku z informacją, która wpłynęła do policji i dotyczy możliwego zamachu na premiera Donalda Tuska oraz wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński oraz minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak polecili podjęcie działań w tej sprawie".

Poinformowała, że o godzinie 11 odbędzie się spotkanie przedstawicieli służb podległych MSWiA: policji, Służby Ochrony Państwa oraz funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W związku z informacją, która wpłynęła do @PolskaPolicja i dotyczy możliwego zamachu na premiera @donaldtusk oraz wicepremiera, ministra obrony narodowej @KosiniakKamysz , minister spraw wewnętrznych i administracji @MKierwinski oraz minister koordynator służb specjalnych… pic.twitter.com/35LKumue4s — Karolina Gałecka (@K_Galecka) October 11, 2026 Rozwiń

Taką informację przekazał też rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Dobrzyńsk w rozmowie z PAP podkreślił, że na nie może udzielić żadnych szczegółowych informacji w sprawie spotkania. Zaznaczył, że media zostaną powiadomione w przypadku ewentualnego briefingu prasowego.