Rzeczniczka KRS: Szmydt nie miał dostępu do informacji niejawnych

Sędziowie Trybunału Stanu wezwali jego przewodniczącą i pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Manowską do zwołania posiedzenia w najszybszym terminie, by podjąć prace dotyczące zmiany regulaminu Trybunału. W piątkowym piśmie do Manowskiej ocenili jej odmowę w tej sprawie "jako intencjonalne działanie, mające na celu obstrukcję prac". Tymczasem rzecznik SN poinformował, że Manowska odbiera pismo jako "polityczną zaczepkę".