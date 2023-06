"Rzecz rozstrzygnie się między trzecimi w tych wyborach"

Kosiniak-Kamysz: bez tych, którzy dzisiaj nie byli w Warszawie, nie wygramy tych wyborów

Gość "Faktów po Faktach" zaznaczył, że celem jest to, by "żaden głos wyborcy nie został zmarnowany. - Każdy musi mieć świadomość, że bez względu na to, czy głosuje na Lewicę, o co proszę, czy na Trzecią Drogę, czy na Donalda Tuska, te głosy się spotkają po dobrej stronie i dzisiaj to zobaczyłem - stwierdził. - My musimy się dogadać. Jeśli liderzy nie schowają swojego ego do kieszeni i nie cofną się dwa kroki, to będą głupi. Mówię to do siebie, do Zandberga, do Biedronia, do Tuska, do Kosiniaka i do Trzeciej Drogi - podkreślił.