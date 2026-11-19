Polska Rządzący "maczali palce" w oszustwie z wykorzystaniem wizerunku Karola Nawrockiego? Donald Tusk: szkoda słów Oprac. Kuba Koprzywa |

Tusk o oszustwie z wykorzystaniem wizerunku Nawrockiego: od początku sądziłem, że to nieprawdopodobne Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański

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Donald Tusk na briefingu prasowym w Warszawie pytany był o doniesienia w sprawie gali bokserskiej pod hasłem "NowRocky Boxing Night" rzekomo planowanej na luty 2027 roku. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz wyjaśnił w środę, że "mamy do czynienia z internetowym oszustwem" i zapowiadał skierowanie pisma do ABW w tej sprawie.

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Premier zapytany został o wpis Leśkiewicza, w którym ten zadał "otwarte pytanie" - czy ktoś z polityków obozu władzy "maczał palce" w oszustwie z wykorzystaniem wizerunku prezydenta.

Widząc aktywność polityków obozu władzy wokół tematu boxing.nowrockywarsaw zadaję otwarte pytanie - czy ktoś z Was maczał w tym palce? — Rafał Leśkiewicz (@LeskiewiczRafa) November 18, 2026 Rozwiń

Oszustwo z wykorzystaniem wizerunku Karola Nawrockiego. Donald Tusk komentuje

- Ludzie, no chyba tam macie w Pałacu Prezydenckim jakieś poważne rzeczy do zrobienia - skwitował premier. Powiedział, że fejk ten "nie wydaje mu się dowcipny".

- Od początku sądziłem, że to jest nieprawdopodobne, żeby w tych czasach, które wymagają naprawdę 24 godzin na dobę koncentracji na sprawach państwowych, żeby prezydent bawił się w patronaty nad galami bokserskimi - powiedział Tusk. Mówił, że "prezydent nie jest od tego".

Donald Tusk Źródło zdjęcia: TVN24

Szef rządu powiedział, że od początku wydało mu się to "dość niepoważne". - Natomiast jeszcze bardziej niepoważne i kompromitujące jest takie insynuowanie, że nie wiem co Tusk z Kierwińskim kombinują, jak zorganizować Nawrockiemu galę bokserską. Szkoda słów - podsumował.