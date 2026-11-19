Rządzący "maczali palce" w oszustwie z wykorzystaniem wizerunku Karola Nawrockiego? Donald Tusk: szkoda słów
Donald Tusk na briefingu prasowym w Warszawie pytany był o doniesienia w sprawie gali bokserskiej pod hasłem "NowRocky Boxing Night" rzekomo planowanej na luty 2027 roku. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz wyjaśnił w środę, że "mamy do czynienia z internetowym oszustwem" i zapowiadał skierowanie pisma do ABW w tej sprawie.
Premier zapytany został o wpis Leśkiewicza, w którym ten zadał "otwarte pytanie" - czy ktoś z polityków obozu władzy "maczał palce" w oszustwie z wykorzystaniem wizerunku prezydenta.
Oszustwo z wykorzystaniem wizerunku Karola Nawrockiego. Donald Tusk komentuje
- Ludzie, no chyba tam macie w Pałacu Prezydenckim jakieś poważne rzeczy do zrobienia - skwitował premier. Powiedział, że fejk ten "nie wydaje mu się dowcipny".
- Od początku sądziłem, że to jest nieprawdopodobne, żeby w tych czasach, które wymagają naprawdę 24 godzin na dobę koncentracji na sprawach państwowych, żeby prezydent bawił się w patronaty nad galami bokserskimi - powiedział Tusk. Mówił, że "prezydent nie jest od tego".
Szef rządu powiedział, że od początku wydało mu się to "dość niepoważne". - Natomiast jeszcze bardziej niepoważne i kompromitujące jest takie insynuowanie, że nie wiem co Tusk z Kierwińskim kombinują, jak zorganizować Nawrockiemu galę bokserską. Szkoda słów - podsumował.