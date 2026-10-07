Kropka nad i Rząd utrudnia powstanie stałej bazy USA w Polsce? "Wysokiej klasy bzdura" Filip Czerwiński |

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka: to wysokiej klasy bzdura Adama Bielana Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W "Kropce nad i" TVN24 Monika Olejnik powiedziała wiceszefowej MON Magdalenie Sobkowiak-Czarneckiej, że europoseł Adam Bielan i inni politycy PiS mówią, że rząd nie ma ochoty na stworzenie w Polsce stałej bazy armii USA, że rząd wręcz to utrudnia.

- To jest wysokiej klasy bzdura, którą słyszę z ust Adama Bielana - oceniła wiceminister. Wskazała, że ona, podobnie jak minister Władysław Kosiniak-Kamysz i wiceminister Paweł Zalewski, zajmuje się tą sprawą.

- Odbyliśmy dziesiątki rozmów. Strona amerykańska była już w Polsce oglądać potencjalne miejsca na bazy. Uważam, że jako Polka, jako patriotka, moją odpowiedzialnością jest to, żeby do powstania takiej bazy doszło - oświadczyła Sobkowiak-Czarnecka.

"Mam nadzieję, że prezydent Nawrocki do końca będzie nas wspierał"

Rozmówczyni Moniki Olejnik powiedziała ponadto, że chciałaby, aby Adam Bielan miał podobne podejście do tej sprawy. Mówiła, że ona nie ma problemu z tym, żeby podziękować prezydentowi Karolowi Nawrockiemu za to, że mówi o stałej bazie armii USA w Polsce jednym głosem z rządem.

- Ostateczna decyzja będzie należała właśnie do prezydenta Trumpa, więc mam nadzieję, że prezydent Nawrocki do końca będzie nas wspierał. W tym, że to będzie wspólny wysiłek, żeby te bazy były - powiedziała Sobkowiak-Czarnecka.

Wiceminister powtórzyła to, co powiedziała niedawno w "Faktach po Faktach" - że spodziewa się ogłoszenia ostatecznej decyzji o stworzeniu stałej bazy armii USA w Polsce w grudniu.

"Nie ma żadnego problemu z dostępem do broni"

Monika Olejnik pytała również swoją gościnię o jej zdanie w sprawie liberalizacji dostępu do broni, czego chciałby między innymi prezydent Karol Nawrocki.

- Takie są przepisy. Każdy, kto skończył 21 lat, kto jest niekaralny, kto przejdzie odpowiednie szkolenie, może uzyskać pozwolenie na broń. To nie jest tak, że to jest kompletnie niedostępne - mówiła Sobkowiak-Czarnecka.

Wiceminister przyznała, że ona za bardzo sobie nie wyobraża tej liberalizacji. - Czy ma broń być dostępna w supermarkecie, tak jak jest w niektórych stanach? To jest zdecydowanie krok za daleko - argumentowała.

- Uważam, że dzisiaj nie ma żadnego problemu z dostępem do broni. Zresztą, jest bardzo duże w tej chwili zainteresowanie. Coraz więcej osób robi pozwolenie na broń - powiedziała Sobkowiak-Czarnecka.

Jak podkreśliła polityczka, wszystko musi się mieścić w ramach prawnych. - Pozwolenie na broń może dostać ten, o którym wiadomo, że będzie się nią posługiwał w odpowiednim celu, a nie, że zrobi komuś krzywdę - wskazała.

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