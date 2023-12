Zadania nowych ministerek do spraw równości i społeczeństwa obywatelskiego

Czym zajmą się Katarzyna Kotula - ministerka do spraw równości i Agnieszka Buczyńska - ministerka do spraw społeczeństwa obywatelskiego? W Dzienniku Ustaw pojawiły się rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawach zakresu działań ministerek. A także narzędzi jakie posłużą im do wykonywania ich kompetencji.

W Dzienniku Ustaw opublikowano we wtorek rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawach szczegółowego zakresu działania ministerka do spraw społeczeństwa obywatelskiego i ministerka do spraw równości.

Obsługę obu ministerek zapewni Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 13 grudnia 2023 r.

Ministra do spraw równości. Jakie zadania?

Rozporządzenie opublikowane w Dzienniku Ustaw w sposób szczegółowy określa zakres zadań ministerki do spraw równości oraz przyznaje narzędzia do wykonywania przyznanych jej kompetencji. W rozporządzeniu wskazano, że ministerka do spraw równości wykonuje zadania wyznaczone przez prezesa Rady Ministrów.

Ministerką ds. równości w rządzie Donalda Tuska jest Katarzyna Kotula (Lewica).

Do zakresu działania ministerki ds. równości należy:

- realizowanie polityki rządu w zakresie problematyki równości, w tym przeciwdziałania dyskryminacji, w szczególności ze względu na tożsamość płciową, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, wiek, niepełnosprawność oraz orientację seksualną;

- podejmowanie, wspieranie lub koordynowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem naruszeniom równości; analiza potrzeb i przygotowanie propozycji kierunków działań z zakresu przeciwdziałania naruszeniom równości; monitorowanie dobrych praktyk oraz rozwiązań dotyczących problematyki równości;

- inicjowanie i prowadzenie dialogu społecznego w sprawach z zakresu przeciwdziałania naruszeniom równości; promowanie, upowszechnianie i propagowanie zasady równości oraz realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej.

Ministerka do spraw społeczeństwa obywatelskiego. Jakie zadania?

Rozporządzenie opublikowane w Dzienniku Ustaw w sposób szczegółowy określa także zakres zadań ministerki do spraw społeczeństwa obywatelskiego. Rozporządzenie przyznaje narzędzia ministerce do wykonywania przyznanych jej kompetencji. W rozporządzeniu wskazano, że ministerka do spraw równości wykonuje zadania wyznaczone przez prezesa Rady Ministrów.

Ministerką do spraw społeczeństwa obywatelskiego w rządzie Donalda Tuska jest Agnieszka Buczyńska (Polska 2050).

Do zakresu działania ministerki ds. społeczeństwa obywatelskiego należy:

- przeprowadzanie analiz i ocena skuteczności rozwiązań prawnych w zakresie społeczeństwa obywatelskiego;

- opracowywanie kierunków działań na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

- wspieranie inicjatyw obywatelskich; monitorowanie i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie społeczeństwa obywatelskiego;

- opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych dotyczących społeczeństwa obywatelskiego oraz wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Ministrów lub prezesa Rady Ministrów.

Narzędzia dla ministerek

Nowe przepisy przewidują, że ministerki do spraw społeczeństwa obywatelskiego i do spraw równości w zakresie powierzonych zadań mogą, z upoważnienia prezesa Rady Ministrów, żądać informacji, dokumentów i sprawozdań okresowych lub dotyczących poszczególnej sprawy albo rodzaju spraw od organów administracji rządowej.

Ponadto, w zakresie realizacji powierzonych im zadań działają w porozumieniu, w szczególności z właściwymi ministrami, kierownikami urzędów centralnych, wojewodami i innymi organami administracji rządowej, organami jednostek samorządu terytorialnego i organami jednostek pomocniczych tego samorządu oraz organizacjami pozarządowymi.

W zakresie niezbędnym do realizacji zadań ministerki będą mogły powoływać zespoły do opracowania określonych zagadnień oraz zlecać sporządzanie ekspertyz i innych opracowań.

