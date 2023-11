"Polska stała się śmietniskiem Europy". Kierwiński deklaruje: my to zmienimy

Na mocy porozumień zawartych przez rząd PiS, do Polski wjedzie z zagranicy blisko 100 tysięcy odpadów - ustaliły "Fakty" TVN. - Polska stała się śmietniskiem Europy - ocenił Marcin Kierwiński, poseł Koalicji Obywatelskiej. Zadeklarował, że nowy rząd "skutecznie to zmieni".

Gdy stało się jasne, że PiS nie będzie miało zdolnej do rządzenia większości w Sejmie, prezes Jarosław Kaczyński zaczął przekonywać, że Polskę zaczną terroryzować mafie śmieciowe. Tymczasem na mocy porozumień, do których dotarły "Fakty" TVN, zawartych przez rząd Zjednoczonej Prawicy, do Polski wjedzie z zagranicy blisko 100 tysięcy ton odpadów, także niebezpiecznych.

PiS zgodził się na import niebezpiecznych odpadów z zagranicy, w tym z Niemiec. "Brak moralności" Paweł Płuska/Fakty TVN

- Tylko te dokumenty, które mam przed sobą, opiewają na 92 tysiące ton. Gdyby ustawić to w ciężarówkach jedna przy drugiej, to jest odległość mniej więcej od centrum Warszawy do Łowicza i jeszcze trochę zostaje. To coś niebywałego - mówił w piątek w TVN24 dziennikarz "Faktów" Paweł Płuska.

Jak dodał, "Jarosław Kaczyński krzycząc o tym, że z Niemiec idą te śmieci, że będą szły, że nas zaleją te mafie śmieciowe, chyba naprawdę nie wiedział o tym, co robią jego urzędnicy, jakie są wydawane zgody".

Płuska o zezwoleniu na wwóz odpadów do Polski TVN24

Kierwiński: Polska stała się śmietniskiem Europy

Ustalenia "Faktów" TVN komentował poseł KO Marcin Kierwiński zaważając, że "Ostatnie lata to proces ściągania do Polski gigantycznej ilości odpadów. Polska stała się śmietniskiem Europy" - ocenił.

Stwierdził, że "to pokazuje kierunki rządzenia PiS-u". - Oni zatruli polskie powietrze, zatruli polską ziemię, zatruli polskie wody. Wszystko, co dotyczy ochrony środowiska, jakości tego środowiska naturalnego, w którym żyjemy, za rządów PiSu się pogorszyło.

- Dzisiejsza zmiana rządów to jest gwarancja, że wreszcie wróci normalność, że wreszcie ekologia, czyste powietrze, czysty klimat stanie się priorytetem polskiego rządu. Na pewno zablokujemy tego typu wwóz niebezpiecznych materiałów do Polski. Zrobimy to skutecznie - zadeklarował.

