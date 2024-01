Raport HRW: rząd PiS podkopał praworządność, uderzał w prawa kobiet, walczył z niezależnymi sędziami i mediami

czytaj dalej

Prezydent Andrzej Duda spotkał się z żonami Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Po spotkaniu prezydent poinformował o wszczęciu postępowania ułaskawieniowego. - Jeżeli doprowadzi to do odpowiednich efektów, bo przy naszych sądach to wszystko jest niepewne, to jest to dobry ruch - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński.