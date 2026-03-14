Polska

SAFE mimo weta prezydenta. Stracą służby mundurowe inne niż wojsko

SAFE mimo weta prezydenta. Stracą służby mundurowe inne niż wojsko
Źródło: TVN24
Weto prezydenta w sprawie SAFE oznacza opóźnione inwestycje dla wojska, ale także utratę miliardów złotych dla służb ochrony państwa: Straży Granicznej i policji. To właśnie policja, jak podkreślają związkowcy, wyprzedza dziś działania innych formacji. MSWiA planowało już miliardowe zakupy dla tej służby.

Program SAFE zakładał blisko 200 miliardów złotych taniej pożyczki dla Polski, nie tylko na wojsko, ale też na policję czy Straż Graniczną. Każda z formacji miała zyskać po ponad trzy miliardy złotych. Policja między innymi na budowę systemu antydronowego, wdrożenie nowoczesnych systemów AI, czy wymianę sprzętu transportowego i ochronnego.

- Policja jest filarem bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce i ja ciągle nad tym ubolewam, że od kilkudziesięciu lat jesteśmy wciąż tą niedoszacowaną formacją - stwierdza przewodniczący NSZZ Policjantów Rafał Jankowski.

Straż Graniczna planowała rozbudować system neutralizacji obiektów latających. - Montaż tego systemu w ramach kolejnych etapów miał być właśnie realizowany w ramach pieniędzy SAFE - wskazuje Karolina Gałecka z MSWiA.

Miał, bo prezydent zawetował SAFE, a co za tym idzie, nie zgodził się na miliardy pożyczki nie tylko na wojsko, ale i na polskie służby. - Tylko Rosjanie mogą się cieszyć z tej decyzji - twierdzi były szef BOR gen. Marian Janicki.

- Jeśli kiedykolwiek w przyszłości zginie polski policjant, polski strażnik graniczny albo funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa to Nawrocki będzie miał tę krew na rękach i nigdy jej nie zmyje - ostrzega Konrad Frysztak, poseł KO.

Posłowi Koalicji Obywatelskiej odpowiada Przemysław Czarnek z PiS: "Niech pan z nami zostanie do niedzieli i zmusi Czarzastego do tego, żeby procedować prezydencki projekt ustawy i natychmiast kupimy całą tą broń, tylko wy tego nie chcecie".

Rząd w pomysł prezydenta i NBP ze złotem nie wierzy, więc - po wecie prezydenta - mówi o planie B, czyli o miliardach na wojsko i ochronę Polski. W tym planie nie ma mowy wprost o Straży Granicznej czy policji.

- Plan B, póki co, opiera się na tym, że będzie wykorzystany Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Jak sama nazwa wskazuje, siły zbrojne to jest to, co podlega Ministerstwu Obrony - wyjaśnia koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

MSWiA informuje na stronie, że po decyzji prezydenta przepada ponad 7 miliardów złotych na służby. - Kiedy pan premier był w pałacu prezydenta i rozmawiał z panem prezydentem, była propozycja, aby w tej ustawie zapisać, gdyby była procedowana, środki, które mogłyby być przeznaczane na potrzeby MSWiA - wskazuje szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.

Mniej pieniędzy na policję i Straż Graniczną

- W tej konkretnej sprawie wymyślano bardzo niebezpieczną hucpę, tylko po to, by mieć alibi dla tego weta - uważa premier Donald Tusk.

Rząd spodziewał się weta, więc szybko przedstawia plan B i wsparcie służb. - Wierzę, że uda się zasypać ten dół, który chciał wykopać prezydent pod projektem SAFE - mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Maja Piotrowska, Łukasz Figielski

- W preambule do uchwały dzisiaj przyjętej jest odwołanie do poszukiwania rozwiązań na rzecz policji, infrastruktury, Straży Granicznej. Będziemy tego poszukiwać, ale to jest o wiele trudniejsze zadanie - przyznaje minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Trudniejsze o tyle, że pieniędzy ma być dużo mniej. - Ta strata może sięgnąć nawet czterech miliardów złotych: na kamizelki obronne dla policjantów, na broń dla policjantów, w końcu na systemy antydronowe czy systemy cyberbezpieczeństwa - wylicza dziennikarz tvn24.pl Robert Zieliński.

W dobie zagrożenia ze wschodu cenny jest nie tylko sprzęt, ale też czas. Przez weto wyposażenie trafi do służb o wiele później.

Autorka/Autor: Łukasz Wieczorek

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: DWOT

