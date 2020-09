Terlecki: Koalicja praktycznie nie istnieje. Konsekwencje będą także, jeśli chodzi o stanowiska w rządzie

Postawa koalicjantów "zmusza do tego, żeby przerwać w tej chwili rozmowy"

Wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki na konferencji w piątek mówił, że prowadzone od dwóch tygodni "mozolne" rozmowy, mające doprowadzić do rekonstrukcji rządu, "załamały się" po głosowaniach nad ustawą o ochronie zwierząt. - Nasi koalicjanci bądź głosowali przeciw, bądź się wstrzymali. Z tego oczywiście trzeba wyciągnąć konsekwencje - powiedział. - Oczywiście nie przesądzajmy, w polityce różne rzeczy są możliwe i wiele się jeszcze może zdarzyć, ale w tej chwili sytuacja jest taka, że praktycznie koalicja nie istnieje i konsekwencje tego będą oczywiście, także jeśli chodzi o stanowiska w rządzie - oświadczył Terlecki. Pytany, czy w takim razie odbędą się przedterminowe wybory, odparł, że to pytanie, które politycy "dziś stawiają sobie od rana". - Jeżeli sytuacja będzie taka, że nie będzie wyjścia i nie będzie można działać, przeprowadzać zmian i funkcjonować w mniejszościowym rządzie, to wtedy oczywiście niezbędne okażą się przyśpieszone wybory - odpowiedział. Sprecyzował, że jeśli do takich wyborów dojdzie, to PiS pójdzie do nich samodzielnie.