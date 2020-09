Suski: Zjednoczona Prawica się skończyła. Nasi byli koalicjanci są poza nią

Najprawdopodobniej jeszcze dzisiaj prezes Jarosław Kaczyński podpisze decyzje o wykluczeniu z Prawa i Sprawiedliwości tych osób, które głosowały przeciw ustawie - oświadczył w "Jeden na jeden" Marek Suski z Prawa i Sprawiedliwości. To komentarz do nocnych wydarzeń w Sejmie, gdzie podczas głosowań część polityków Zjednoczonej Prawicy - w tym ministrowie - głosowała przeciwko ustawie o ochronie zwierząt.

Suski: od dzisiaj mamy rząd mniejszościowy

Marek Suski, członek parlamentarnego zespołu do spraw zwierząt i jeden z reprezentantów Prawa i Sprawiedliwości w sprawie ustawy w "Jeden na jeden" pytany był, czy Zjednoczona Prawicy tej nocy się skończyła. - Tak to wygląda, można tak to przedstawić - odpowiedział. - Dzisiaj nasi byli koalicjanci po prostu są poza koalicją - podkreślił.