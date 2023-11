"Wrażenie postępującej groteski". W rządzie na dwa tygodnie minister bez teki

Sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński zapytany w Radiu Zet o to czy skompletowany został już skład rządu Donalda Tuska, odpowiedział: "Tak, rząd pana premiera Donalda Tuska, jeżeli chodzi o konstrukcję ministrów jest w 100 procentach zamknięty, ale to pan premier będzie informował kto w tym gabinecie będzie".

Kierwiński zapytany zaś kto będzie ministrem nauki, powiedział: "Z dużym prawdopodobieństwem ten resort będzie kierowany przez polityka Lewicy, mówiliśmy już o tym".

Odniósł się też do stwierdzenia, że ministrem zdrowia ma być polityk KO. - Chętnie Koalicja Obywatelska weźmie odpowiedzialność za ten resort, też w kontekście wyzwań jakie stoją przed nami. To obszar kompletnie zapuszczony przez PiS - zaznaczył sekretarz generalny PO. - To nie jest przypadek, że w ostatnich latach w Polsce umierało najwięcej Polaków od II wojny światowej. To jest efekt złych, nieudolnych rządów PiS - ocenił.

- To jest trudna misja, ale pan premier Donald Tusk znalazł właściwego kandydata/właściwą kandydatkę - wskazał Kierwiński. Pytany czy tą kandydatką jest Izabela Leszczyna, powtórzył: "To pan premier Donald Tusk będzie informował kto będzie wchodził w skład jego gabinetu. To jest naturalne. Tak zresztą umówiliśmy się z partnerami z koalicji".