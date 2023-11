W rządzie na dwa tygodnie znalazł się minister bez teki. Wiadomo, czym się zajmie

"Obrona praw obywatelskich" oraz "ochrona tożsamości europejskiej" - to zakres obowiązków Jacka Ozdoby, ministra bez teki w nowym rządzie Mateusza Morawieckiego. Polityk Suwerennej Polski powiedział, że ma "konkretne zadanie do zrealizowania"

Prezydent Andrzej Duda powołał nowy rząd w poniedziałek. Nowa większość sejmowa krytykuje to posunięcie, a próbę utrzymania rządów przez Morawieckiego nazywa "teatrem" i "kabaretem". Prawo i Sprawiedliwość nie ma bowiem w Sejmie większości, a żadne z ugrupowań nie chce wejść z PiS w koalicję. 11 grudnia, według zapowiedzi rzecznika rządu, Morawiecki wygłosi w Sejmie expose i będzie się ubiegał o wotum zaufania.

Jednym z ministrów powołanych do rządu Morawieckiego jest Jacek Ozdoba, polityk Suwerennej Polski. Nie objął on jednak żadnego resortu, jest ministrem - członkiem Rady Ministrów, czyli tak zwanym ministrem bez teki.

O zadania Ozdoby w rządzie pytała go we wtorek w Sejmie reporterka TVN24. - Ministrowie bez teki są zawsze, w każdym gabinecie. Rozporządzenie atrybucyjne wskaże, jakie są kompetencje danych ministrów - zapowiedział. Mówił, że "ma konkretne zadanie do zrealizowania" i przyznał, że decyzje personalne dotyczące obsadzenia rządu "były rzeczywiście całkiem niedawno".