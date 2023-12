Wiceministrowie kultury odebrali nominacje. "Jest co robić"

Joanna Scheuring-Wielgus (Lewica), Bożena Żelazowska (PSL) i Andrzej Wyrobiec (KO) odebrali nominacje od premiera Donalda Tuska i ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza na wiceministrów kultury. Scheuring-Wielgus poinformowała we wpisie na platformie X (dawniej Twitter), że zajmie się dwoma departamentami i kilkoma instytucjami państwowymi. "Jest co robić. I like it" - napisała posłanka Lewicy.