Trwa pierwsze robocze spotkanie rządu. Jutro posiedzenie i kwestia budżetu

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbywa się w poniedziałek po południu pierwsze robocze spotkanie nowego rządu. Premier Donald Tusk powitał swoich ministrów, po czym otworzył rozmowy. Oficjalne posiedzenie rządu obędzie się we wtorek, a jego głównym tematem będzie ustawa budżetowa.

Ustawa budżetowa kluczowym tematem

Kluczową kwestią jest obecnie ustawa budżetowa, na której przygotowanie rząd ma niewiele czasu. Mamy 18 grudnia, a parlament nie uchwalił do tej pory ustawy budżetowej na 2024 rok.

W porządku wtorkowych obrad rządu znalazły się m.in.: projekt ustawy budżetowej na rok 2024 wraz z projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 2024; projekt autopoprawki do rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 wraz z projektem autopoprawki do autopoprawki do rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024; projekt Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2024–2027 wraz z aktualizacją. Dokumenty te przygotowuje Ministerstwo Finansów - wskazano w informacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.