Adam Bodnar o funkcji, jaką powinien utracić minister sprawiedliwości

Jestem osobą, która uznaje pewne reguły polityki, że jeżeli pewne rzeczy nie są przesądzone, to się o nich nie mówi publicznie - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" senator Koalicji Obywatelskiej Adam Bodnar. Odniósł się do ustaleń reporterki "Faktów" TVN Arlety Zalewskiej, która wskazała, że były Rzecznik Praw Obywatelskich ma zostać nowym ministrem sprawiedliwości. Gość TVN24 jako "absolutny priorytet" określił rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.

Adam Bodnar, były Rzecznik Praw Obywatelskich, a obecnie senator wybrany z list Koalicji Obywatelskiej, ma zostać ministrem sprawiedliwości w nowym rządzie powyborczej koalicji - ustaliła reporterka "Faktów" TVN Arleta Zalewska.

Bodnar: staram się być zawsze w swoim życiu dość konsekwentny

O tę kwestię Bodnar był pytany w poniedziałkowej "Rozmowie Piaseckiego". - Decyzja należy do pana premiera Donalda Tuska - odparł.

- A jeśli zapytam, czy dostał pan taką propozycję, choćby wstępną, albo sugestię takiej propozycji, to.... - dopytywał Konrad Piasecki. - To powiem, że jestem osobą, która uznaje pewne reguły polityki, że jeżeli pewne rzeczy nie są przesądzone, to się o nich nie mówi publicznie - odpowiedział gość TVN24.

Na pytanie, czy byłby gotów przyjąć taką funkcję na swoje barki, Bodnar stwierdził, że w książce "Nigdy nie odpuszczę", którą wydał swego czasu, mówił, że mógłby być gotowy do przyjęcia tej odpowiedzialności.

- Moja droga wskazuje na to, że raczej podążam drogą polityczną - mówił senator KO. - Staram się być zawsze w swoim życiu dość konsekwentny, jeśli chodzi o to, co mówię i co czynię - dodał.

Rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego? "Absolutny priorytet"

Jednocześnie Bodnar stwierdził, że uważa z "absolutny priorytet, by doprowadzić do rozdzielenia urzędu ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego".

- Największym problemem jest to, że rząd ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo. Ponosi także odpowiedzialność za ogólne funkcjonowanie państwa. I teraz sytuacja, kiedy dochodzi do rozdzielenia urzędu ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego może powodować, że nie ma tej sprawczości, jeśli chodzi o poczucie bezpieczeństwa, porządku publicznego i ścigania przestępczości - powiedział.

Jednocześnie podkreślił, że "to rozdzielenie należy dokonać, ale właśnie w taki sposób, żeby jednak być może mieć ciut większy wpływ na takie ogólne funkcjonowanie kierunkowe prokuratury, niż to było w latach 2010-2015".

Dopytywany, w jaki sposób ten wpływ można zapewnić, Bodnar odparł, że "chociażby poprzez większy poziom sprawozdawczości". - Poprzez większy poziom konsultacji z tym, w jakim kierunku ogólnym podąża prokurator generalny. To jest to, co musi być po prostu wypracowane w toku prac legislacyjnych - zaznaczył.

Bodnar: jestem przekonany, że uchwałą Sejmu można stwierdzić, jakie skutki przyniósł wyrok TK w sprawie aborcji

Bodnar odniósł się też do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku w sprawie aborcji. - Jestem przekonany, że uchwałą Sejmu można stwierdzić, jakie skutki ten wyrok przyniósł, jakich nie powinien przynieść i w jaki sposób powinny się zachowywać organy władzy w obliczu tego wyroku - powiedział.

- Ja bym podążał w kierunku odwrócenia skutków tego wyroku i to może być potwierdzone także uchwałą Sejmu. Pytanie, czy ona będzie miała walor deklaratywny czy normatywny, czy tylko będzie potwierdzała pewien stan rzeczy, będzie podkreślała pod względem politycznym określone fakty i zachęcała inne organy władzy do odpowiedniego działania - dodała.

- Byłaby to uchwała, która podkreślałaby, że wyrok został wydany z naruszeniem prawa. Że jego skutek miał prowadzić do ominięcia kompetencji ustawodawcy, że w wyroku orzekali sędziowie, którzy nie mieli tego statusu i w pewnym sensie podkreślałaby znaczenie, jakie konsekwencje miał ten wyrok dla kobiet - zaznaczył Bodnar.

Były Rzecznik Praw Obywatelskich

Adam Bodnar to prawnik, polityk i nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk prawnych, wieloletni działacz na rzecz praw człowieka. W latach 2010-2015 był był wiceprezesem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, natomiast w latach 2015-2021 był Rzecznikiem Praw Obywatelskich. W październikowych wyborach, startując z list Koalicji Obywatelskiej, uzyskał mandat senatora w okręgu wyborczym numer 44 w Warszawie.

