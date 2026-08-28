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Polska i Świat

"To była rewolucja". Rząd chciał walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym, prezydent to zawetował

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W przystanek autobusowy uderzyła przyczepa (zdjęcie ilustracyjne)
"To była rewolucja". Rząd chciał walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym, prezydent to zawetował
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Wykluczeniem transportowym objętych jest ponad 10 milionów Polaków. Te osoby nie mogą dotrzeć do podstawowych usług lub ten dostęp jest zbyt trudny. Tymczasem prezydent zawetował zmiany w transporcie, które rządzący nazywali "rewolucją". Materiał Karoliny Bałuc z magazynu "Polska i Świat".

Według raportu UNICEF, dostępność szkoły, a nie zainteresowanie, jest kluczowe dla niemal połowy uczniów przy wyborze placówki. Wielu nastolatków musi zaczynać dzień po 5, bo jedyny autobus do liceum odjeżdża o 6.

Życie po szkole też toczy się według rozkładu. - Jakiekolwiek opóźnienie kończyło się tym, że trzeba było trzy, cztery godziny po szkole czekać na ten autobus. Nie zawsze też jest możliwość, żeby zaczekać w szkole, czasami trzeba po prostu już czekać na przystanku. Jest to wtedy, szczególnie w okresie zimowym, dosyć nieprzyjemne - mówi Paulina.

Wykluczenie komunikacyjne

Uczniowie z mniejszych miejscowości zwalniają się z lekcji, biegną na przystanek. Jeżeli ostatni autobus mają o 16, z zajęć dodatkowych po prostu rezygnują. I nawet gdy w powiecie jest basen, szkoła muzyczna czy klub sportowy, wiele dzieciaków do tych miejsc po prostu nie dociera, a liczba białych plam komunikacyjnych jest ogromna. 

- Mówimy o około 27 procent całej populacji, czyli grubo ponad 10 milionów osób takim wykluczeniem transportowym jest objęte - mówi Krzysztof Dąbrowa, specjalista do spraw zrównoważonej mobilności z Urzędu Miasta Krakowa. To znaczy, że te osoby nie mogą komunikacją publiczną dotrzeć do podstawowych usług lub ten dostęp jest zbyt rzadki. Urząd, lekarz, kino wypadają z rozkładu. 

- Polska jest według różnych rankingów na pierwszym, czasami na drugim miejscu w Unii Europejskiej w liczbie posiadanych samochodów - mówi Dąbrowa. Zaznacza jednak, że "to wcale nie oznacza, że mamy najlepsze samochody".

- To oznacza tylko tyle, że bardzo często zmuszamy własnych obywateli do tego, żeby robili prawo jazdy, kupowali samochody, przemieszczali się autami, bo to jest jedyny środek transportu - tłumaczy.

Wykluczenie komunikacyjne najboleśniej uderza w najsłabszych - dzieci, seniorów, osoby z niepełnosprawnościami, które samochodem nie jeżdżą. - 66 procent polskich nastolatków nie wzięło udziału w spotkaniu towarzyskim właśnie ze względu na brak możliwości dojazdu - mówi menedżer do spraw komunikacji UNICEF Polska Joanna Sokołowska

Prezydent zawetował zmiany w transporcie

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało nowelizację ustawy o transporcie publicznym. Zakładała między innymi cztery pary autobusów dziennie w dni powszednie, dwie pary w weekendy, połączenia na trzech poziomach - wojewódzkim, powiatowym i gminnym,  koordynowanie przez marszałków województw sieci komunikacyjnych czy wprowadzenie elektronicznych rozkładów jazdy.

Prezydent te zmiany zawetował. - Nie podpiszę ustawy, która zamiast poprawiać lokalny transport, może doprowadzić do likwidacji kolejnych połączeń - tłumaczył Karol Nawrocki.

Zdaniem ekspertów prawo gwarantowałoby konieczne minima. Resort nazywał je rewolucją. - To była rewolucja na rynku komunikacyjnym. W tej chwili mamy system rozproszony - dwa i pół tysiąca operatorów, którzy zgłaszają się do wojewodów i podpisują umowy, ale nie ma koordynacji, nie ma wspólnego systemu i tak naprawdę nie ma wspólnego rozkładu jazdy - tłumaczy Stanisław Bukowiec, pełnomocnik rządu do spraw przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

A o tym, że taki prywatny autobus nie dojedzie, pasażerowie często dowiadują się już na przystanku. 

Źródło: TVN24
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Tagi:
TransportSzkołaKomunikacja
Karolina Bałuc
Karolina Bałuc
Dziennikarka TVN24
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