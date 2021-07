Rząd chce zaostrzenia kar. "Dwa razy popełnię rażące naruszenia prawa i tracę prawo jazdy"

Niedługo kierowców mogą czekać rewolucyjne zmiany, bo rząd szykuje zaostrzenie drogowych przepisów. Dotyczy to między innymi punktów karnych - ich liczba miałaby wpływać na wysokość składki OC, kasowałyby się po upływie dwóch lat, a nie jak do tej pory po roku, za pojedyncze wykroczenie można by dostać 15, a nie jak teraz 10 punktów, nie byłoby szkoleń redukujących ich liczbę. - To już jest propozycja bardzo odważna. Jeśli te przepisy zostaną wprowadzone w życie, to dwa razy popełnię rażące naruszenia prawa i dwa razy dostanę po 15 punktów, wtedy tracę prawo jazdy – zwraca uwagę ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego Marek Konkolewski.