Groził maczetą rowerzystom, którzy chcieli mu pomóc. Usłyszał sześć zarzutów

Do zdarzenia doszło 14 maja w miejscowości Sucha Struga w gminie Rytro (Małopolska). Trzej rowerzyści zostali zaatakowani przez nietrzeźwego mężczyznę, uzbrojonego w przedmiot przypominający maczetę.

Zaatakował, bo chcieli mu pomóc

Zaczęło się od tego, że trzech rowerzystów zauważyło leżącego na ziemi mężczyznę. Według ich relacji przekazanej policjantom, miał zareagować agresywnie na pytanie, czy nie potrzebuje on pomocy. - Zaczął być wobec nich agresywny i wulgarny, uderzył ręką jednego z rowerzystów, uszkadzając mu okulary. Ponadto z zarośli wyciągnął łopatę, którą uszkodził koło roweru. Miał im także grozić przedmiotem przypominającym maczetę, po czym uciekł w stronę lasu - przekazał młodszy inspektor Sebastian Gleń, rzecznik prasowy małopolskiej policji.

Zniszczył siedem kamer monitoringu

Rytro. Groził maczetą rowerzystom i uciekł do lasu. Podejrzany w rękach policji

Rytro. Groził maczetą rowerzystom i uciekł do lasu. Podejrzany w rękach policji małopolska policja

- Dodatkowo policjanci udowodnili mu kradzież siedmiu kamer monitoringu, do której doszło na początku maja na stacji PKP w Rytrze - dodaje Gleń. Jako że to nie pierwszy konflikt z prawem 31-latka, grozi mu wyższy wymiar kary - do siedmiu i pół roku pozbawienia wolności. Zgodnie z decyzją sądu mężczyzna spędzi następne trzy miesiące w areszcie.