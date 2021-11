Ryszard Terlecki zakażony koronawirusem. Powiedział o swoim stanie zdrowia

Ryszard Terlecki we wtorek otrzymał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa . "Rutynowy test, który wypadł pozytywnie, wykonałem już po moim udziale w rannych obradach Sejmu. Jasne, że na salę nie wróciłem" - zapewniał.

Wicemarszałek Sejmu o swoje samopoczucie został zapytany w środę w Radiu Plus. - Na razie poza drobnym kaszlem, objawów nie mam – powiedział Terlecki.

Zapytany o zarzut opozycji, że pojawił się na posiedzeniu Sejmu po wykonanym teście, Terlecki podkreślił, że "to oczywiście kłamstwo". Przypomniał, że wśród pracowników Sejmu są osoby zakażone koronawirusem. - Szefowa Kancelarii Sejmu zarządziła wobec tego testy dla pracowników, ale zaproponowała je także członkom Prezydium Sejmu, ponieważ to oni najczęściej mają kontakt z pracownikami. Parę osób z Prezydium zdecydowało się zrobić test - mówił wicemarszałek Sejmu.

Dodał, że te testy zostały przeprowadzone po głosowaniach. - To był test, który szybko wykazuje wynik i po 20-30 minutach okazało się, że mój dał wynik pozytywny - powiedział. Jak zapewnił, "wtedy na salę już nie wrócił ani nie miał kontaktu z nikim".

Czy Jarosław Kaczyński miał wykonany test?

Zapytany, czy w związku z tą sytuacją w Sejmie nie powinna wrócić możliwość zdalnego głosowania, Terlecki odpowiedział, że "pani marszałek będzie to z pewnością rozważać". - W tej chwili wśród posłów są nieliczne przypadki zakażenia. To jeszcze nie jest powód, żeby wrócić do zdalnego głosowania. Ale czwarta fala (pandemii) rośnie, więc być może taka konieczność się pojawi – wyjaśnił.