"Wpis bardzo obraźliwy dla naszych przyjaciół z Białorusi"

Wpis pana marszałka Terleckiego wyrządził wielką szkodę Polsce, obraził ogromną większość narodu białoruskiego - mówił w "Faktach po Faktach" Dariusz Rosati z klubu Koalicji Obywatelskiej, odnosząc się do ostatnich komentarzy wicemarszałka Sejmu zamieszczonych w mediach społecznościowych. Wiceminister aktywów państwowych, Artur Soboń z PiS przekonywał, że "to Polska jest największym przyjacielem Białorusi".

Szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka zapowiedział w sobotę złożenie w Sejmie wniosku o odwołanie szefa klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszarda Terleckiego z funkcji wicemarszałka Sejmu. Dodał, że liczył na "refleksję i przeprosiny" z jego strony, ale ten "zamiast tego brnie dalej, wypisując coraz większe bzdury". To odniesienie do ostatnich komentarzy opublikowanych na profilach społecznościowych Terleckiego, dotyczących wizyty w Polsce liderki opozycji białoruskiej Swiatłany Cichanouskiej.

Borys Budka odniósł się w ten sposób do wpisów zamieszczonych w piątek w internecie, na profilach społecznościowych Ryszarda Terleckiego, a dotyczących wizyty w Polsce liderki opozycji białoruskiej Swiatłany Cichanouskiej.

"Niech szuka pomocy w Moskwie"

Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska odbyła w piątek szereg spotkań, między innymi z prezydentem Andrzejem Dudą i prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Ten ostatni zapowiedział, że Cichanouska będzie gościem wydarzenia Campus Polska Przyszłości, które odbędzie się w Polsce na przełomie sierpnia i września. Wśród zapowiedzianych przez prezydenta Warszawy, wiceszefa PO Rafała Trzaskowskiego gości jest też burmistrz Budapesztu Gergely Karácsony. Cichanouska uczestniczyła też w piątek w odsłonięciu pomnika Solidarności w stolicy.

Prezydent Andrzej Duda spotkał się z działaczkami polskiej mniejszości narodowej na Białorusi Marek Borawski/KPRP

Andrzej Duda spotkał się w piątek w Warszawie z liderami białoruskiej opozycji - Swiatłaną Cichanouską i Pawłem Łatuszką. Prezydent rozmawiał także z przedstawicielkami polskiej mniejszości narodowej na Białorusi: Ireną Biernacką, Anną Paniszewą i Marią Tiszkowską, które po zabiegach polskiej dyplomacji opuściły białoruskie więzienie i od 25 maja przebywają w Polsce.

Ryszard Terlecki skomentował przebieg wizyty Swiatłany Cichanouskiej w Polsce. "Jeżeli Cichanouska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce i występować na mityngu Trzaskowskiego, to niech szuka pomocy w Moskwie, a my popierajmy taką białoruską opozycję, która nie staje po stronie naszych przeciwników" - czytamy we wpisie zamieszczonym w piątek na koncie Terleckiego na Twitterze.

"Wpis pana marszałka Terleckiego wyrządził wielką szkodę Polsce"

O tej sprawie dyskutowali wiceminister aktywów państwowych, poseł Artur Soboń z Prawa i Sprawiedliwości oraz Dariusz Rosati, poseł z klubu Koalicji Obywatelskiej, były szef polskiej dyplomacji.

Rosati ocenił że "wpis pana marszałka Terleckiego wyrządził wielką szkodę Polsce, obraził ogromną większość narodu białoruskiego, na czele z panią Cichanouską, no i na dodatek ujawnił wstydliwie ukrywaną tendencje w PiS do upartyjnienia państwa". - Pan marszałek w swoim wpisie powiedział, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie będzie utrzymywał z inną opozycja białoruską jak tylko z taką, która kocha PiS - mówił dalej. - Kolejny wpis będzie taki że pani Ciechanowska ma złożyć hołd wiernopoddańczy Jarosławowi Kaczyńskiemu - kontynuował Rosati. Były szef polskiej dyplomacji ocenił, że to "był wpis skandaliczny, to był samobój jeśli chodzi o polską dyplomację, bardzo szkodliwy" i "bardzo obraźliwy dla naszych przyjaciół z Białorusi".

"Obóz rządzący powinien pozbyć się pana marszałka Terleckiego"

Zdaniem posła KO "obóz rządzący powinien pozbyć się pana marszałka Terleckiego".

- Gdyby pan marszałek Terlecki odszedł, to zyskałaby nie tylko polska polityka zagraniczna, ale i życie sejmowe - stwierdził Dariusz Rosati. Powiedział, że Terlecki "pisze na Twitterze zdania, które są w jeden sposób chamskie w stosunku do pani Cichanouskiej, a z drugiej po prostu głupie, bo podważają polską rację stanu".

Były szef polskiej dyplomacji mówił także o tym, że politycy z obozu rządowego "poruszają się w obszarze polityki zagranicznej, stosunków bilateralnych jak słoń w składzie porcelany".

- Ostatnim sąsiadem, z którym jeszcze nie mamy konfliktu, jest Bałtyk - skwitował poseł Koalicji Obywatelskiej.

"To Polska jest największym przyjacielem Białorusi"

Artur Soboń odnosząc się w "Faktach po Faktach" do komentarzy Terleckiego, powiedział, że jego zdaniem były to słowa "niepotrzebne", ale "pan marszałek je wyjaśnił".

Jednocześnie zapewniał, że "polityka Polski wobec Białorusi jest jasna". - To Polska chciała sankcji po tym akcie terroryzmu na samolocie [chodzi o awaryjne lądowanie w Mińsku samolotu - przyp. red.], to Polska wydała najwięcej wiz - 120 tysięcy, to Polska udzieliła największej Pomocy, to Polska kształtowała plan odbudowy dla demokratycznej Białorusi - wyliczał.

Wiceminister aktywów państwowych dodał, że "to Polska jest największym przyjacielem Białorusi".

Soboń: to Polska jest największym przyjacielem Białorusi TVN24

Soboń do Rosatiego: pan by stał dzisiaj na Białorusi po stronie reżimu Łukaszenki

Soboń podczas wymiany zdań z Rosatim posłużył się argumentem, że Ryszard Terlecki w przeszłości był działaczem opozycji demokratycznej, a poseł KO ma w swojej biografii działalność w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

- Pan by stał dzisiaj na Białorusi po stronie reżimu Łukaszenki, tak jak pan stał pan w tamtych latach po stronie PRL - zwrócił się do Rosatiego.

Soboń o słowach Terleckiego: moim zdaniem były niepotrzebne, ale pan marszałek je wyjaśnił TVN24

"Opozycja tradycyjnie szuka policyjnej awantury"

Odnosząc się do wniosku opozycji w sprawie odwołania Terleckiego, Soboń stwierdził, że "jest inflacja wniosków o odwołanie kogoś, czy to członków rządu, czy to wicemarszałka Sejmu".

- Opozycja tradycyjnie szuka policyjnej awantury, szkoda, że została w to włączona Białoruś - dodał. - Nam chodzi o pomoc dla Białorusi, a opozycji wyłącznie o wojenkę polityczną w Polsce - mówił dalej.

- Tak bardzo zależy mi, żeby wspierać opozycję białoruską, żeby wspierać, te dążenia narodu białoruskiego, że wydaje mi się, że powinniśmy to deeskalować, a nie składać wnioski [o odwołanie - przyp. red.] po to, aby wykorzystywać to do bieżącej walki politycznej i apeluję do posła Rosatiego, jeśli ma chociaż odrobinę przyzwoitości, aby opozycja się wycofała z tego wniosku - powiedział.

Autor:mjz//now

Źródło: TVN24