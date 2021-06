To jest taki byt od głosowania do głosowania, to są takie puzzle składane na siłę - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza, odnosząc się do tego, że sejmowa większość wybroniła wicemarszała Ryszarda Terleckiego i kilku ministrów przed odwołaniem. Senator PiS Jan Maria Jackowski stwierdził, że poprzez niektóre swoje wypowiedzi Terlecki szkodzi "i Sejmowi, i klubowi PiS".

W nocy ze środy na czwartek Sejm odrzucił wnioski opozycji o odwołanie wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego oraz ministrów: szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego, szefa aktywów państwowych Jacka Sasina oraz szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka.

"Jedynym spoiwem tego wszystkiego jest strach przed utratą władzy"

O wynikach głosowania i sejmowej debacie dyskutowali w "Faktach po Faktach" w TVN24: senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza oraz Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski.

- Jest taki wynik na sali sejmowej jaki jest, mimo wczorajszych prób robienia kabaretu z tymi koszulkami - mówił Brejza, nawiązując do tego, że część obecnych na sali parlamentarzystów PiS miała na sobie koszulki z podobizną wicemarszałka Terleckiego.

- To, co prezentuje PiS, to nie jest poziom doskonałego polskiego standupu (..), to jest takie Studio YaYo, tandetne śmieszkowanie, zakładanie jakichś koszulek - powiedział.

Brejza mówił także szerzej o parlamentarnej praktyce obozu rządowego.

- To jest taki byt od głosowania do głosowania, to są takie puzzle składane na siłę, nie pasuje tam ten element do dziurki, ale układają, wciskają od głosowania do głosowania, posypują potem pudrem rządowej propagandy, dokoloryzują, żeby jakoś to się sprzedało w elektoracie, ale nawet elektorat czuje, że to nie jest to - komentował. Dodał, że "jedynym spoiwem tego wszystkiego jest strach przed utratą władzy, apanaży, stołków".

Jackowski: ja bym tej koszulki nie założył TVN24

Jackowski: ja bym tej koszulki nie założył

Senator Jan Maria Jackowski, pytany, czy gdyby miał głosować w sprawie Terleckiego, to czy również założyłby taką koszulkę, odparł przecząco. - Generalnie nie jestem zwolennikiem manifestowania swoich poglądów poprzez koszulki i stój (...). Ja bym tej koszulki nie założył, bo zawsze staram się chodzić w krawacie, koszuli i marynarce - powiedział.

Pytany o swoje polityczne poparcie dla wicemarszała Terleckiego, przypomniał, że już wcześniej "jasno zadeklarował, co sądzi o niektórych wypowiedziach pana marszałka". Dodał, że szkodzi on "i Sejmowi, i klubowi PiS". - Gdyby takie głosowanie było w Senacie, to po tej mojej wypowiedzi jest chyba oczywiste, jak bym się zachował - dodał Jackowski.

"Człowiek, który w cywilizowanym państwie europejskim stałby w gablocie w jakimś muzeum"

Goście "Faktów po Faktach" odnieśli się także do wniosku o wotum nieufności wobec innego przedstawiciela rządu, ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Taki wniosek złożyli w środę przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej.

Brejza mówił że ten wniosek jest "za silną ideologizacją, za zniszczeniem tego wszystkiego dobrego, co udało się w ciągu 20-25 lat stworzyć w edukacji". Stwierdził, że to, co proponuje minister to "centralizacja rodem z PRL-u".

- To jest człowiek, który miał skandaliczne wypowiedzi - mówił dalej, nawiązując między innymi do słów ministra edukacji i nauki, który, wypowiadając się o uczestnikach sobotniej Parady Równości w Warszawie, stwierdził, że osoby, które się tam pojawiły, "nie zachowują się normalnie".

Krzysztof Brejza stwierdził, że Czarnek "to jest człowiek, który w cywilizowanym państwie europejskim stałby w gablocie w jakimś muzeum". Dodał, że "to byłoby zabawne, gdyby nie to, że to jest groźne".

- To są poglądy, które nie zdarzają się w cywilizowanej szkole, bo to są poglądy uderzające w godność drugiego człowieka - ocenił senator KO.

Jan Maria Jackowski przekonywał, że każdy jest odpowiedzialny za swoje słowa i ponosi za nie konsekwencje. - Ja bym takich słów nie wypowiedział - zaznaczył. Jednocześnie dodał, że nie ma na co dzień kontaktu z ministrem Czarnkiem i że szef resortu edukacji i nauki nie konsultował z nim swoich wypowiedzi.

Autor:mjz/adso

Źródło: TVN24