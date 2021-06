Terlecki pisze do Cichanouskiej. "Nie podejrzewam o złą wolę, domyślam się braku odpowiedniej wiedzy"

List Terleckiego do liderki białoruskiej opozycji, który wicemarszałek opublikował w mediach społecznościowych, ma związek z falą krytyki pod adresem wicemarszałka, jaka się pojawiła po jego ubiegłotygodniowym wpisie na Twitterze. Stwierdził w nim, że "jeżeli Cichanouska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce i występować na mityngu Trzaskowskiego, to niech szuka pomocy w Moskwie, a my popierajmy taką białoruską opozycję, która nie staje po stronie naszych przeciwników". Słowa te padły w nawiązaniu do zaproszenia Cichanouskiej na Campus Polska Przyszłości - wydarzenie organizowane na przełomie sierpnia i września przez ruch Rafała Trzaskowskiego Wspólna Polska.