Ryszard Terlecki przeszedł operację. Szef Centrum Informacyjnego Sejmu: niebawem wróci do aktywności zawodowej

Dyrektor CIS: Terlecki poddał się zabiegowi w trybie nagłym

W sobotę "Fakt" podał, że Terlecki trafił do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie przeszedł operację. Według dziennika na miejsce został wezwany profesor Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej i bardzo doświadczony chirurg. Jak napisał "Fakt" Matyja powiedział, że to "tajemnica lekarska". Nie potwierdził, że to on operował wicemarszałka, ale też nie zaprzeczył.